Olimpia vs Cartaginés: así vivimos el pase del León a semifinales de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

¡PITAZO FINAL! Olimpia derrotó 3-1 al Cartaginés (global 5-2) y clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana 2025. También aseguró su boleto a la Concacaf Champions Cup.

Min.90+1 ¡CAMBIO EN EL OLIMPIA! Espinel mete al joven Didier Paguada y sale ovacionado Jorge Álvarez.

Min.90 Se adicionan cuatro minutos más en el segundo tiempo.

Min.87 ¡TRIPLE CAMBIO EN EL OLIMPIA! Entran Jerry Bengtson, Edwin Solani Solano y Kevin López y se van Yustin Arboleda, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

Olimpia sentencia al Cartaginés con este 3-1. Dicen que dos cabezazos en el área son gol seguro y así fue: Arboleda la bajó y Benguché marcó. Doblete del 'Toro'. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Min.81 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL OLIMPIA! ¡GOL DE JORGE BENGUCHÉ!

Min.80 ¡CAMBIO EN CARTAGINÉS! Ingresa José Mora y sale Jesús Bátiz.

Min.74 ¡DOBLE CAMBIO EN EL CARTAGINÉS! Diego González y Suhander Zúñiga ingresan y se van Bernald Alfaro y Claudio Montero.

Min.74 ¡CAMBIO EN EL OLIMPIA! Entra Agustín Mulet y sale Michaell Chirinos, de gran partido esta noche.

El VAR revisó la jugada y dio por buena la decisión del árbitro. Yustin Arboleda cobró el penal y engañó al portero Kevin Briceño para marcar el 2-1 del Olimpia ante Cartaginés.

Min.71 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL OLIMPIA! ¡GOL DE YUSTIN ARBOLEDA!

Min.68 ¡PENAL PARA EL OLIMPIA! Muy rápido estuvo Michaell Chirinos, se metió al área y fue derribado por Everardo Rubio.

Min.65 ¡TARJETA AMARILLA! Michaell Chirinos es amonestado en el Olimpia por una falta, evitando un contragolpe del Cartaginés.

Min.63 ¡POSTEEEE! Pase de Michaell Chirinos y disparo de José Mario Pinto que se estrella en el travesaño.

Min.62 ¡TARJETA AMARILLA! Diego Mesén es amonestado en el Cartaginés por falta contra José Mario Pinto.

Min.61 Se calientan los ánimos en el banquillo del Cartaginés. Reclaman todo al árbitro del partido.

Así fue el GOL de Mauro Quiroga para el empate 1-1 de Cartaginés.

🔥CARTAGO QUIERE LUGAR HASTA EL FINAL🔵⚪️



Quiroga pone el descuento y los brumosos ocupan 1 gol para alargar la serie😱



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ag23DDy0HY — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 3, 2025

Min.55 ¡TAPADÓN DE KEVIN BRICEÑO! Brutal remate de José Mario Pinto y mejor la salvada del portero del Cartaginés.

Se durmió la defensa del Olimpia en un centro desde la izquierda del Cartaginés, conectó de cabeza Mauro Quiroga y venció la estirada de Edrick Menjívar. Se empata el partido 1-1.

Min.53 ¡GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DEL CARTAGINÉS! ¡GOL DE MAURO QUIROGA!

Min.51 ¡TARJETA AMARILLA! Johan Venegas es amonestado en el Cartaginés por falta contra José Mario Pinto.

Min.48 ¡UFFF, QUÉ BOMBAZO! Tremendo zurdazo de Elison Rivas y gran tapada de Kevin Briceño.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! No se reportan cambios, siguen los mismos 11 en cada equipo.

¡MEDIO TIEMPO EN EL NACIONAL! Olimpia le gana por 1-0 al Cartaginés y está clasificando a semifinales de la Copa Centroamericana 2025 con global de 3-1. Jorge Benguché hizo el gol.

Min.45+3 ¡OTRA AMARILLA! Yustin Arboleda también es amonestado en el Olimpia por reclamos al árbitro.

Min.45+3 ¡TARJETA AMARILLA! Jorge Álvarez es amonestado en el Olimpia por una falta en el centro del campo.

Min.45+2 Tiro libre de Jorge Álvarez que se va arriba del arco del Cartaginés.

Min.45 Se agregan cuatro minutos en este primer tiempo.

¡ALERTA! El Xelajú de Guatemala clasificó a semifinales de la Copa Centroamerica 2025 y enfrentará al Real España. Los chapines eliminaron al Sporting San Miguelito de Panamá.

¡Club Xelajú asegura su lugar en las Semifinales! 💪 pic.twitter.com/dCNCzjkAs1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025

Min.36 ¡ROJA PERDONADA! Tremenda patada de Marco Ureña en el rostro de Jamir Maldonado y el árbitro no le saca nada pese a que el VAR revisó la jugada.

Se dejó venir la lluvia en el estadio Nacional Chelato Uclés. Es aguacero que cae en la capital de Honduras.

Min.27 ¡UFFF, PERDONA CARTAGINÉS! Jugadón de Marco Ureña, deja con el gol servido a Mauro Quiroga, pero éste se fue en blanco, no le pudo pegar al balón.

Así 'engañó' Jorge Benguché al portero Kevin Briceño para el 1-0 del Olimpia ante Cartaginés. Foto: Emilio Flores

Min.22 ¡ESPECTACULAR SALVADA! Emanuel Hernández evita el gol Johan Venegas con una volea dentro del área, el defensa salvó en la línea.

Min.21 ¡SE LA PIERDE OLIMPIA! Otra llegada peligrosa del León, centro desde la izquierda de Elison Rivas y se van en blanco Yustin Arboleda y Benguché.

Min.20 ¡UYYY, CERCA OLIMPIA! Centro de Chirinos y cabezazo de José Mario Pinto que es desviado por un defensa al córner.

Min.19 Tiro de esquina de Olimpia que cobra Jorge Álvarez y despeja Marco Ureña.

Min.13 Falta de Yustin Arboleda contra Marcelo Pereira. Reclaman los jugadores del Cartaginés un codazo del delantero merengue contra el defensa brumoso.

ASÍ FUE EL GOL DE JORGE BENGUCHÉ:

EL LEÓN ENTRÓ CON TODO🔥⚽️



Benguché le ganó a todos y pone 1-0 y el 3-1 en el global🦁



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GE4jli11Px — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 3, 2025

Min.9 ¡UFFF, CASI EL SEGUNDO DE OLIMPIA! Otra vez Chirinos, gran habilitación para Jorge Álvarez que le pega y salva Kevin Briceño.

Gran pase de Michaell Chirinos para Jorge Benguché que se escapa a toda velocidad, entra al área, el 'Toro' hace el amague que va a centrar y le pega a portería, el arquero Briceño se fue con el amague y balón al fondo. Ya lo gana el Olimpia 1-0 al Cartaginés.

Min.6 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL OLIMPIA! ¡GOL DE JORGE BENGUCHÉ!

Min.4 ¡POSTEEEEEE! ¡SE SALVA OLIMPIA! Gran jugada de Cartaginés, pase que deja solo a Marco Ureña ante Edrick Menjívar y su disparo estremece el horizontal.

Min.1 ¡PRIMER AVISO DE OLIMPIA! Disparo lejano de Jorge Benguché que tapa el portero Kevin Briceño con dificultad, el balón le rebotó en el pecho y despejó la defensa tica.

¡ARRANCÓ EL PARTIDOOOOO! Ojo, Olimpia sale con todo para enfrente.

El partido es pitado por el árbitro canadiense Filip Dujic.

Salen los equipos titulares de Olimpia y Cartaginés a la cancha.

Un gran ambiente olimpista se vive en el estadio Nacional Chelato Uclés.

LA ALINEACIÓN DEL CARTAGINÉS: 1. Kevin Briceño, 5. Marcelo Pereira, 20. Diego Mesén, 23. Everardo Rubio, 26. Bernald Alfaro, 6. Claudio Montero, 15. Luis Flores, 7. Johan Venegas, 22. Jesús Bátiz, 9. Mauro Quiroga y 21. Marco Ureña.

¡El 11 con el que Cartaginés buscará remontar!@SnacksYummies pic.twitter.com/oe4GX8GQBM — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025

EL 11 TITULAR DEL OLIMPIA: 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 2. Juan Hernández, 3. Facundo Quiroz, 3. Elison Rivas, 7. José Mario Pinto, 20. Axel Maldonado, 23. Jorge Álvarez, 33. Michaell Chirinos, 19. Yustin Arboleda y 9. Jorge Benguché.

¡Alineación de Olimpia para la vuelta de los Cuartos de Final!@SnacksYummies pic.twitter.com/zXl6T7Id0k — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025

Ya tenemos el 11 titular del Olimpia y Eduardo Espinel sale con todo su arsenal. No se guarda nada. Cartaginés también va por la remontada.

Cabe destacar que el Olimpia ganó en la ida 1-2 en Cartago y tiene la ventaja para clasificar a semifinales.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Olimpia contra el Cartaginés en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf.

LA PREVIA

El Olimpia intentará este jueves asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf cuando reciba en su casa al Cartaginés de Costa Rica en el partido de vuelta de los cuartos de final. El encuentro se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde los leones del Olimpia buscarán aprovechar su condición de locales y el respaldo de su afición para sellar su pase a la siguiente fase.

Horario y transmisión Olimpia vs Cartaginés

El partido de vuelta entre Olimpia y Cartaginés comenzará a las 8.15 de la noche y se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. El conjunto hondureño, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, tiene una amplia experiencia internacional y es líder de la Liga Nacional, respaldado por un plantel con figuras de peso como Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

El Nacional, listo para rugir una vez más.

¡Sol Centro y Sombra Sur, agotados! 🎉



Boletería aún disponible en @dilohonduras. 🎟️ pic.twitter.com/LBOWb84j1R — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 2, 2025

El Olimpia llega con la ventaja del 2-1 conseguido en la ida en Cartago, gracias a los goles de Michaell Chirinos y Benguché, quien suma cinco tantos en el torneo y comparte el liderato de goleo con el costarricense Marco Ureña, autor del gol brumoso en ese duelo. El club hondureño atraviesa un momento histórico: acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros. Por su parte, el Cartaginés, uno de los clubes históricos de Costa Rica y bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, llega a Tegucigalpa con la misión de dar la sorpresa. Los costarricenses necesitan ganar por 2-0 o 3-1 para avanzar por el criterio de gol de visitante, y confía en su orden táctico y en la eficacia de su ofensiva para revertir la serie. En la siguiente fase, el ganador de esta llave se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica, que el martes selló su boleto a las semifinales al vencer por 1-2 al Motagua hondureño en el partido de vuelta de los cuartos de final.

- Alineaciones probables: