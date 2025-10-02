Jeaustin Campos tras eliminar a Plaza Amador de la Copa Centroamericana

A su retorno a Honduras, el timonel de la Máquina se refirió al panorama oscuro que todos miraban para su equipo, donde nadie confía en que podrían lograr la clasificación.

Contra todos los pronósticos, pero con un grupo de guerreros, el Real España de Jeaustin Campos puso a Honduras en los más alto al convertirse en el primer equipo catracho clasificado a semifinales de este torneo.

Real España logró la hazaña de eliminar al favorito Plaza Amador de Panamá, equipo que les había ganado en la ida y que se mantenía invicto en la competencia.

"Siempre hay dudas de parte de la gente, la prensa, la dirigencia, pero la experiencia nos ha dictado que sabemos manejar la situaciones por la mezcla de los torneos y al final si se logran los objetivos ha sido bueno".

También agregó: "Este es el primer objetivo y poner el nombre de Honduras en el mapa de los cuatro primeros centroamericanos, estamos muy orgullosos".

En cuanto al análisis del rival. "Plaza Amador fue el equipo que mejor jugó en la fase preliminar, un equipo bien constituido, uno de los más fuertes del torneo y eso le da valía. El partido anterior lo analizamos y no estuvimos bien, nos superó en San Pedro Sula, pero sabíamos que ese era el techo de ellos, es un equipazo. La autocrítica se hizo y eso fue los que nos dio ese examen de conciencia para mejorar y dio resultado".

Campos también aprovechó el momento para darle un voto de respaldo a los jugadores que han sido muy críticos en los últimos torneos en el club.

"Lo que me alegra es que jugadores que le han entregado años a este equipo con el corazón les está yendo bien: Jhow, Devron, Buba, ahora Moya; eso me agrada porque son los más críticos y están demostrando que saben como sacar la cara en momentos difíciles y son referentes".

Y sobre las declaraciones de Buba López y la rebeldía del equipo sacando a flote un ADN ganador.

"Ese es el discurso que manejamos todos, nuestro ADN de Real España, mientras este servidor esté vistiendo los colores del club: la agresividad, la fuerza, el coraje, la entrega; la humildad, entrega; después viene el talento".

Jeaustin Campos también habló sobre la posibilidad de que Luis "Buba" López regrese a la titularidad de la Selección de Honduras.

"Eso lo valorará el profe Rueda, yo respeto muchísimo, hay buenos porteros en Honduras que le pueden hacer frente al partido y Buba lo ha demostrado".