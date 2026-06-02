Olimpia, con un global escandaloso, se consagra campeón del Torneo de Reservas

El Olimpia volvió a demostrar su poderío en las categorías menores del fútbol hondureño al proclamarse campeón del Torneo de Reservas Clausura 2025-2026, tras imponerse 3-1 al Olancho FC en el partido de vuelta de la gran final disputada en el estadio Nacional José de la Paz Herrera. Con un marcador global de 6-2, los albos ratificaron su superioridad y sumaron un nuevo título a sus vitrinas.
La escuadra dirigida por Joel Ademir Díaz Aguilar encaminó la victoria desde los primeros minutos del encuentro gracias a la anotación de César Romero al minuto 10. Antes del descanso, David Flores amplió la ventaja al 34, dejando a los capitalinos con un pie y medio en la conquista del campeonato.
En la segunda parte, Bryan Cortés terminó de liquidar la serie al marcar el 3-0 al minuto 63. Aunque Jonathan Ruiz descontó para los Potros al 67, el tanto solo sirvió para maquillar el resultado, ya que Olimpia mantuvo el control del encuentro hasta el pitazo final.
El dominio merengue también quedó reflejado en la ida, disputada en Juticalpa, donde los albos habían conseguido una importante victoria por 3-1, sentenciando prácticamente la serie.
Con esta conquista, Olimpia alcanzó su undécimo título en la historia del Torneo de Reservas, consolidándose como el club más ganador de la competición y ampliando la distancia sobre su más cercano perseguidor, Vida, que suma cuatro campeonatos.
Más atrás aparecen Motagua, Real España y Marathón con tres coronas cada uno; Olancho FC con dos; mientras que Victoria, Honduras Progreso, Juticalpa FC y UPNFM registran un título por institución.