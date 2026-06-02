Olimpia, con un global escandaloso, se consagra campeón del Torneo de Reservas

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia volvió a demostrar su poderío en las categorías menores del fútbol hondureño al proclamarse campeón del Torneo de Reservas Clausura 2025-2026, tras imponerse 3-1 al Olancho FC en el partido de vuelta de la gran final disputada en el estadio Nacional José de la Paz Herrera. Con un marcador global de 6-2, los albos ratificaron su superioridad y sumaron un nuevo título a sus vitrinas.

La escuadra dirigida por Joel Ademir Díaz Aguilar encaminó la victoria desde los primeros minutos del encuentro gracias a la anotación de César Romero al minuto 10. Antes del descanso, David Flores amplió la ventaja al 34, dejando a los capitalinos con un pie y medio en la conquista del campeonato.