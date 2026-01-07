El increíble récord de Eduardo Espinel tras campeonato del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El más reciente campeonato llegó tras imponerse en la final al Marathón , bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel. El “Viejo León” volvió a rugir con fuerza y volvió a ganar otro bicampeonato, mientras que Espinel celebró su segundo título en Honduras en su segundo certamen al mando del club capitalino.

Desde el primer título obtenido en el segundo campeonato de la Liga Nacional de Honduras hasta el más reciente logrado en 2026, Olimpia ha construido una hegemonía sin comparación en el fútbol catracho. Con 40 copas domésticas, el club albo se consolida como el equipo más exitoso de la era profesional, marcando una diferencia histórica frente a sus competidores.

A lo largo de su historia, Olimpia ganó 13 títulos en la era de los torneos largos, que se disputaban a lo largo de un año, y 27 más en los torneos cortos instaurados en 1997. Desde la creación de los campeonatos Apertura y Clausura —sin contar el certamen cancelado por la pandemia— se han disputado 53 torneos, y el León ha levantado el trofeo en aproximadamente la mitad de ellos.

Las primeras coronaciones llegaron de la mano del técnico Mario Griffin, campeón en las temporadas 1966/67 y 1967/68. Posteriormente, Carlos “Calistrín” Suazo conquistó el título en la campaña 1969/70, convirtiéndose en el primero de dos campeones invictos que registra la Liga Nacional. En cuanto a décadas, Olimpia ganó dos títulos en los sesenta, tres en los setenta, cuatro en los ochenta, cinco en los noventa y 24 en lo que va del siglo XXI.

Dentro de ese palmarés destacan cuatro bicampeonatos, un tricampeonato, tres tetracampeonatos, dos títulos invictos y cinco campeonísimos. En promedio, considerando los 60 años de existencia de la Liga Nacional, Olimpia se consagra campeón cada año y medio. Pedro Troglio es el técnico más laureado con ocho títulos, mientras que Eduardo Espinel es el cuarto uruguayo campeón con el club, sumándose a José Luis Mattera, Estanislao Malinowski y Julio González, confirmando que muchas de las coronaciones albas tienen un sello especial.

Agregado a lo anterior, Eduardo Espinel con su segundo título, se convirtió en el primer entrenador uruguayo en alzar dos preseas con Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.