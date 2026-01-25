Oficial: Olimpia anuncia nuevo fichaje antes de su debut en el Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Oficial. El Olimpia de Eduardo Espinel se sigue reforzando para la nueva temporada y a poco para su debut en el Clausura 2025 de la Liga Nacional, anunció a su nuevo fichaje para encarar el torneo local y la Champions de la Concacaf 2026. Los Albos suman su cuarto refuerzo del 2026 tras las incorporaciones de Raúl García, Félix García y el guardameta Onan Rodríguez. El nuevo elemento del "León" es el futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo que apunta a reforzar el ataque. El jugador sudamericano se integrará a Olimpia y firmó un contrato por un año con el actual bicampeón del fútbol hondureño. Ramírez de 27 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol uruguayo e internacional.

El jugador inició su carrera profesional en el Danubio FC, y posteriormente defendió los colores de Central Español, Deportivo Maldonado, Deportivo Villa Española, La Luz FC, Club Atlético Cerro y Racing Club de Montevideo, equipo en el que militó recientemente. "¡Santiago es del Rey de Copas! ¡Bienvenido al Único Gigante!", expresó el Olimpia en sus redes sociales antes de su debut en el torneo Clausura 2025, donde le toca medirse ante el Génesis PN por la jornada 1.

COMUNICADO OFICIAL DEL OLIMPIA