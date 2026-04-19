Olancho FC vs Victoria, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Olancho, Honduras.

La jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras llega a su cierre con un duelo cargado de tensión y objetivos totalmente opuestos. En el estadio Juan Ramón Brevé, Olancho FC y Victoria se enfrentan en un partido donde ambos equipos están obligados a sumar de a tres, aunque por razones muy distintas.

MEDIO TIEMPO: Olancho 0-0 Victoria Olancho FC se quedó con diez hombres apenas al minuto 17 del primer tiempo, tras la expulsión de Óscar Alméndarez. El futbolista había recibido inicialmente una tarjeta amarilla por parte del árbitro Said Martínez, pero tras reclamar airadamente la decisión, el juez central —de experiencia mundialista— no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a los “Potros” en desventaja numérica desde muy temprano. A los 22 minutos, el panameño Yorlian Sánchez sacó un potente zurdazo para Olancho FC, pero el guardameta rival respondió con seguridad y controló el disparo sin mayores complicaciones. Al minuto 30, el portero Esaú Flores, del Victoria, protagonizó una atajada espectacular que salvó a su equipo. Tras una serie de rebotes en el área, el guardameta reaccionó con reflejos felinos y, lanzándose desde el suelo, logró detener el disparo del joven Cabrera, evitando la caída de su arco.

LA PREVIA

Los Potros del Olancho atraviesan un buen momento futbolístico bajo la dirección del técnico colombiano Jhon Jairo López, mostrando solidez y ambición en esta recta final del campeonato. El conjunto olanchano se mantiene firme en zona de liguilla, instalado en la cuarta posición con 27 puntos, y todavía conserva la ilusión de pelear por los dos primeros lugares de la tabla. Un triunfo en casa no solo reforzaría su buen presente, sino que también lo consolidaría como un rival peligroso para cualquier equipo grande del fútbol hondureño en la fase decisiva del torneo. Del otro lado, el panorama es completamente distinto para el Victoria. La institución ceibeña llega golpeada, hundida en la zona del descenso y con la presión de evitar el regreso a la segunda división. Sin embargo, en medio de la adversidad, el equipo ha encontrado un pequeño respiro tras la reciente goleada sufrida por el CD Choloma a manos del Olimpia, resultado que le permite mantener viva una tenue esperanza en la tabla general.