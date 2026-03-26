Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO hoy repechaje Mundial 2026

Guadalajara, México.

La Selección de Jamaica está venciendo por 0-1 a la modesta Nueva Caledonia en el estadio Akron de Guadalajara en el partido de repechaje rumbo al Mundial United 2026. El conjunto jamaicano lucha por obtener su segunda clasificación a una justa mundialista. Antes asistió al Mundial de Francia 1998, mientras que Nueva Zelanda quiere clasificar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo.

Nueva Caledonia, una isla con menos de 300.000 habitantes, fue la sorpresa de las pasadas eliminatorias mundialistas de la Confederación de Fútbol de Oceanía, en la que eliminó a Tahití para clasificar a la repesca. La plantilla de 26 jugadores del seleccionador Johann Sidaner está plagada de jugadores semiprofesionales. Su principal estrella es Angelo Fulgini, del Al-Taawoun FC del fútbol de Arabia Saudita.

One team. One mission. Rise up 🇯🇲⚡ pic.twitter.com/ExTb9KbVUi — Concacaf (@Concacaf) March 26, 2026

Jamaica es el favorito en este repechaje. El equipo del seleccionador Rudolph Speid cuenta con una base de jugadores que actúan en Estados Unidos e Inglaterra. Su veterano guardameta Andre Blake, del Philadelphia Union de la Major League Soccer, es su capitán y figura principal, aporta experiencia y liderazgo.

En la delantera cuentan con la habilidad de Leon Bailey, del Aston Villa, de la Premier League, y la velocidad de Renaldo Cephas, del Pari Nizhniy Novgorod de Rusia. El ganador de este partido de repechaje se medirá el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del Grupo K del Mundial 2026 en el que ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.

¡Todo o nada rumbo al Mundial! 🌎🔥

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Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, RD Congo e Irak buscan su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ⚽🏆 pic.twitter.com/APVQ04lOp1 — Tigo Sports Honduras (@TigoSportsHN) March 24, 2026

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