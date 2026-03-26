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Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO hoy repechaje Mundial 2026

La modesta Nueva Caledonia quiere mantener vivo el sueño del Mundial en repechaje hoy ante Jamaica.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 19:14 -
  • Agencia EFE
Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO hoy repechaje Mundial 2026

Nueva Zelanda y Jamaica disputan un lugar en la fase final del repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026.
Guadalajara, México.

La Selección de Jamaica está venciendo por 0-1 a la modesta Nueva Caledonia en el estadio Akron de Guadalajara en el partido de repechaje rumbo al Mundial United 2026.

El conjunto jamaicano lucha por obtener su segunda clasificación a una justa mundialista. Antes asistió al Mundial de Francia 1998, mientras que Nueva Zelanda quiere clasificar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo.

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Nueva Caledonia, una isla con menos de 300.000 habitantes, fue la sorpresa de las pasadas eliminatorias mundialistas de la Confederación de Fútbol de Oceanía, en la que eliminó a Tahití para clasificar a la repesca.

La plantilla de 26 jugadores del seleccionador Johann Sidaner está plagada de jugadores semiprofesionales. Su principal estrella es Angelo Fulgini, del Al-Taawoun FC del fútbol de Arabia Saudita.

Jamaica es el favorito en este repechaje. El equipo del seleccionador Rudolph Speid cuenta con una base de jugadores que actúan en Estados Unidos e Inglaterra.

Su veterano guardameta Andre Blake, del Philadelphia Union de la Major League Soccer, es su capitán y figura principal, aporta experiencia y liderazgo.

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En la delantera cuentan con la habilidad de Leon Bailey, del Aston Villa, de la Premier League, y la velocidad de Renaldo Cephas, del Pari Nizhniy Novgorod de Rusia.

El ganador de este partido de repechaje se medirá el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del Grupo K del Mundial 2026 en el que ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.

- FICHA TÉCNICA:

NUEVA CALEDONIA: 1. Rocky Nyikeine, 19. Joseph Athale, 5. Fonzy Ranchain, 6. Morgan Mathelon; 17. Angelo Fulgini, 7. Jekob Jeno, 8. Joris Kenon, 18. Didier Simane, 9. Jean-Jacques Katrawa, 11. Cesar Zeoula y 10. Georges Gope-Fenepej.

Seleccionador: Johann Sidaner.

JAMAICA: 1. Andre Blake, 2. Andre Brooks, 4. Ephron Mason-Clark, 5. Ethan Pinnock, 6. Richard King, 14. Isaac Hayden, 15. Joel Latibeaudiere, 16. Karoy Anderson, 22. Ronaldo Webster, 11. Tyreece Campbell y 9. Bailey-Tyecadamarteri.

Seleccionador: Rudolph Speid.

Árbitro: Gustavo Tejera, de Uruguay.

Hora: 9:00 PM.

Transmite: Tigo Sports.

Estadio: Akron de Guadalajara, Jalisco.

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Agencia EFE
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