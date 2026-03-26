Definidos cruces finales del Repechaje UEFA para decidir a clasificados al Mundial 2026

Las semifinales de los repechajes de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputaron este jueves y ya se conocen los cuatro cruces de las selecciones que decidirán quiénes clasificarán a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
La Turquía de Arda Güler fue la primera en entrar en acción y ganó su partido 1-0 contra Rumania con gol de Ferdi Kadıoğlu, gracias a una asistencia del futbolista del Real Madrid.
Los turcos se pelearán el boleto a la justa mundialista contra la sorprendente Selección de Kosovo, que dio el batacazo eliminando -con remontada incluida- a Eslovaquia por 3-4.
Italia, que quedó fuera de los últimos dos Mundiales, mantiene viva la esperanza de volver a una Copa del Mundo tras derrotar por 2-0 a Irlanda del Norte y en la final del repechaje enfrentará a Bosnia y Herzegovina.
Los bosnios, liderados por Edin Dzeko a sus 40 años y autor del gol del empate 1-1 contra Gales en el tiempo reglamentario, definieron el triunfo en la tanda de penales por marcador de 2-4 en Cardiff.
Suecia solventó su partido con un triunfo 1-3 sobre Ucrania gracias a un hat-trick de su máxima figura Viktor Gyökeres, goleador del Arsenal de la Premier League.
Los suecos chocarán contra la Polonia de Robert Lewandowski, que se impuso por 2-1 ante Albania. Un gol del delantero del Barcelona y otro tanto de Piotr Zieliński, centrocampista del Inter de Milán, le dieron la victoria a los polacos.
En el último cruce del repechaje final, Dinamarca avanzó con una goleada 4-0 sobre Macedonia del Norte y enfrentará a la República Checa de Patrik Schick que eliminó en tanda de penales 4-3 a Irlanda después de igualar 2-2 en el duelo.
Los cruces finales del repechaje UEFA al Mundial 2026:
Bosnia vs Italia
Suecia vs Polonia
República Checa vs Dinamarca
Kosovo vs Turquía
¿Dónde ver el reprechaje de UEFA 2026?
Son varias opciones que se tienen para ver el repechaje de UEFA, pero aquí te dejamos algunas opciones dependiendo el país donde estés.
México: TUDN, Vix Premium y SkyLatinoamérica: ESPN y Disney+Estados Unidos: Vix y Fox SportsEspaña: RTVE Play y UEFA.tv