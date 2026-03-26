Definidos cruces finales del Repechaje UEFA para decidir a clasificados al Mundial 2026

Las semifinales de los repechajes de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se disputaron este jueves y ya se conocen los cuatro cruces de las selecciones que decidirán quiénes clasificarán a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

La Turquía de Arda Güler fue la primera en entrar en acción y ganó su partido 1-0 contra Rumania con gol de Ferdi Kadıoğlu, gracias a una asistencia del futbolista del Real Madrid.

Los turcos se pelearán el boleto a la justa mundialista contra la sorprendente Selección de Kosovo, que dio el batacazo eliminando -con remontada incluida- a Eslovaquia por 3-4.

Italia, que quedó fuera de los últimos dos Mundiales, mantiene viva la esperanza de volver a una Copa del Mundo tras derrotar por 2-0 a Irlanda del Norte y en la final del repechaje enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

Los bosnios, liderados por Edin Dzeko a sus 40 años y autor del gol del empate 1-1 contra Gales en el tiempo reglamentario, definieron el triunfo en la tanda de penales por marcador de 2-4 en Cardiff.

Suecia solventó su partido con un triunfo 1-3 sobre Ucrania gracias a un hat-trick de su máxima figura Viktor Gyökeres, goleador del Arsenal de la Premier League.

Los suecos chocarán contra la Polonia de Robert Lewandowski, que se impuso por 2-1 ante Albania. Un gol del delantero del Barcelona y otro tanto de Piotr Zieliński, centrocampista del Inter de Milán, le dieron la victoria a los polacos.

En el último cruce del repechaje final, Dinamarca avanzó con una goleada 4-0 sobre Macedonia del Norte y enfrentará a la República Checa de Patrik Schick que eliminó en tanda de penales 4-3 a Irlanda después de igualar 2-2 en el duelo.