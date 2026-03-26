El 'enemigo' de Vinicius quiere ir al Real Madrid: "No cierro la puerta..."

Pero, ante los rumores del posible fichaje, también se señala lo sucedido en 2024, cuando el español le ganó el Balón de Oro 2024: "Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí y para nada...yo siento un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año...al final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Balón de Oro".