El 'enemigo' de Vinicius quiere ir al Real Madrid: "No cierro la puerta..."

El Real Madrid tiene contemplado reforzar ciertas zonas de cara a la siguiente temporada. Ya tiene nombres bajo la mesa y uno de ellos fue un ganador del Balón de Oro, el cual ya ha dado respuesta a esta posibilidad.
La institución blanca ya está moviendo los hilos luego de su 'fichaje' fallido con Xabi Alonso y su destitución en enero. En su lugar llegó Arbeloa, quien también está en duda en el banquillo.
Una de las zonas que busca reforzar el Real Madrid es en el mediocampo. Para ello, un nombre ha comenzado a resonar, pero es un viejo conocido de Vinicius.
Todo se remonta al 2024. Cuando el brasileño apuntaba a ganar el Balón de Oro 2024, sin embargo, el preciado galardón se lo terminó ganando el español Rodri, actual jugador del Manchester City.
Y ahora, el nombre de Rodri aparece en la carpeta del Real Madrid para reforzar la zona del mediocampo y sería una de las cartas tendrán sobre la mesa en el siguiente mercado.
Todo parece alinearse, ya que el jugador aún no ha renovado contrato con el Manchester City, por lo que también se habla de una futura salida y en palabras del propio futbolista, de un posible regreso a España.
Luego de una larga lesión, el futbolista ha ido recuperando su nivel y en la concentración con la Selección de España, respondió a los rumores que lo colocan en el Real Madrid.
“Me queda un año de contrato, en algún momento habrá que sentarse a hablar”, respondió sobre su vínculo con el Manchester City.
En la misma línea no le cierra las puertas al Real Madrid. "¿Es una puerta cerrada para ti, haber jugado en el Atlético te impide estar en el Real Madrid? "No, no. Hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo".
"No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", resaltó el jugador del Manchester City en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero.
Asimismo, expuso su deseo de volver a su país de origen: "¿Si me gustaría volver a jugar en España y en Madrid en LaLiga? Me gustaría volver, sí. Evidentemente".
Sobre los rumores que lo colocan en la institución blanca detalló: "¿Qué si he escuchado alguna vez que al presidente y al director general del Madrid les gusta Rodrigo Hernández? No lo sé... yo es que aparte conmigo no hablan. Hablan con mi agente".
Sin embargo, esta no es la primera vez que Rodri ha estado relacionado con el Real Madrid, ya que en 2024 también estuvieron vinculados: "cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención", dijo en su momento.
Pero, ante los rumores del posible fichaje, también se señala lo sucedido en 2024, cuando el español le ganó el Balón de Oro 2024: "Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí y para nada...yo siento un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año...al final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Balón de Oro".
"En la Gala del Balón de Oro no me preparé nada, no sabía que iba a ganar...pero ahí te acuerdas de los momentos importantes que han pasado en tu vida como futbolista", expuso. Rodri finaliza su contrato con el Manchester City en junio del 2027 y aún no ha renovado.