Neymar sorprende a Rodrigo Auzmendi con un regalo que se vuelve viral

Argentina.

El fútbol siempre regala historias que parecen salidas de un guion de cine y esta vez el protagonista es Rodrigo Auzmendi, exjugador del Motagua, quien vivió una noche inolvidable tras medirse cara a cara con la estrella brasileña Neymar Jr.

El espigado atacante argentino, que dejó su huella en el Ciclón Azul, fue parte del intenso duelo entre San Lorenzo de Almagro y Santos FC, club donde actualmente juega el exfutbolista del Barcelona, Neymar Júnior, por la Copa Sudamericana.

El compromiso finalizó con un empate 1-1 en la tercera jornada del Grupo D, y el partido fue aún más especial para el “O Príncipe”, ya que este encuentro marcó el regreso de Ney a los campos argentinos tras once años.