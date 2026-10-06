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Neymar conmueve y dedica emotivo mensaje a Messi en su despedida con Argentina

El brasileño apareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Messi en su despedida con la Selección.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 16:10 -
  • Agencia EFE
Neymar conmueve y dedica emotivo mensaje a Messi en su despedida con Argentina

Neymar y Messi compartieron juntos en el Barcelona y el PSG.
Buenos Aires, Argentina.

Neymar Jr. publicó en sus redes sociales un mensaje destinado al argentino Lionel Messi, que disputará este martes su último partido con la selección de Argentina y lo hará ante Benín en el Monumental.

El brasileño le dedicó un emotivo mensaje al "10", donde también aprovechó para compartir fotografías de ambos: "No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol", expresó en sus redes sociales.

El atacante del Santos homenajeó a Messi, con quien compartió vestuario en Barcelona y PSG, en el día en que vestirá por última vez la elástica de la Albiceleste y le deseó que disfrute "cada segundo" de este encuentro y que los homenajes le hagan feliz.

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El delantero del Inter Miami jugará hoy su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires con todas las entradas agotadas.

Así, Messi se despedirá de la selección de Argentina, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

"Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años", dijo Neymar, que compartió vestuario con el ganador de ocho balones de oro durante siete temporadas.

"No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol", añadió. El futbolista rosarino ganó un triplete junto al brasileño en la temporada 2014/2015, un hito que a 'Ney' le hizo "amar aún más el fútbol": "Fue un honor haber jugado contra ti y más aún haber hecho historia a tu lado. ¡GRACIAS!", concluyó el 10 del Santos.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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