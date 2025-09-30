  1. Inicio
Panamá complicó a selección europea en el Mundial Sub-20 y sueña en grande

Los panameños son unas de las selecciones de Concacaf que participa en la justa mundialista que se realiza en Chile.

  • 30 de septiembre de 2025 a las 19:33 -
  • Agencia EFE
Panamá complicó a selección europea en el Mundial Sub-20 y sueña en grande

Jugadores de Panamá celebrando el gol marcado en su segundo juego del Mundial Sub-20.

 Foto EFE.
Santiago, Chile.

Las selecciones de Panamá y Ucrania empataron 1-1 este martes en la segunda jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en un partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso que tuvo poco ritmo y fue muy trabado en la segunda mitad.

Mientras Panamá sumó su primer punto en el torneo y es tercero, Ucrania quedó como líder con 4 puntos, misma cantidad que tiene Paraguay y son segundos, en el fondo se ubica Corea del Sur con una unidad.

Mundial Sub-20: Estados Unidos logra la mayor paliza de su historia

Abrió el marcador para Ucrania desde los 11 metros el extremo Hennadii Synchuk (min. 6) y empató el encuentro Gustavo Herrera en el 36 para poner el 1-1.

Ucrania comenzó el partido muy fuerte, manejando el juego y la posesión con un Synchuk (CF Montréal) que transmitía continua sensación de peligro cada vez que recibía en banda derecha.

En el minuto 6, en una de las primeras jugadas con peligro del encuentro, Oleksandr Pyshchur fue derribado en el interior del área por Martin Krug al tratar de rematar de cabeza un centro de Mykola Kyrychok y el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti. El propio Pyshchur lanzó y falló la pena máxima, con la fortuna de que el árbitro mandó repetirla porque el portero panameño, Cecilio Burgess, se adelantó dos pasos antes de la ejecución.

Synchuk asumió la responsabilidad para la repetición del lanzamiento y esta vez sí batió a Burgess con un disparo raso y potente al palo izquierdo.

A partir de ese momento Ucrania dominó, teniendo buenas ocasiones para aumentar su ventaja, pero Panamá fue creciendo con el paso de los minutos, aunque le costó crear situaciones de peligro, con una Ucrania ordenada en defensa.

En el único fallo en defensa ucraniano, Panamá consiguió el premio del empate: tras una jugada en la que Krevsun y Vernattus no fueron seguros atrás, Kevin Walder logra sacar un centro al corazón del área eslava, donde Gustavo Herrera (Sporting San Miguelito) cabeceó, imponiéndose a los centrales y poniendo el 1-1 en el minuto 36.

¿Julián al Barcelona?; Real Madrid pierde a jugador y hondureño a Europa

La segunda mitad estuvo marcada por el ritmo bajo por parte de ambos equipos y por las continuas interrupciones del juego de Panamá, con pérdidas de tiempo de su portero, jugadores que se quedaban minutos tendidos en el suelo y un último cuarto de hora en el que prácticamente no se jugó.

Ucrania trató de buscar el gol de la victoria con base en la posesión de la pelota y Panamá con contragolpes rápidos tras recuperación, especialmente tras la entrada al partido de Rafael Mosquera (Millonarios), que hoy fue suplente.

El partido terminó sin mucho más que destacar, empate a uno entre Ucrania y Panamá que a priori sirve más a la selección europea, que se mantiene invicta tras dos jornadas.

Panamá, por su parte, se jugará la clasificación en la última jornada ante Corea del Sur.

Agencia EFE
Agencia EFE
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

