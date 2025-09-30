Panamá complicó a selección europea en el Mundial Sub-20 y sueña en grande

Santiago, Chile.

Mientras Panamá sumó su primer punto en el torneo y es tercero, Ucrania quedó como líder con 4 puntos, misma cantidad que tiene Paraguay y son segundos, en el fondo se ubica Corea del Sur con una unidad.

Las selecciones de Panamá y Ucrania empataron 1-1 este martes en la segunda jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en un partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso que tuvo poco ritmo y fue muy trabado en la segunda mitad.

Abrió el marcador para Ucrania desde los 11 metros el extremo Hennadii Synchuk (min. 6) y empató el encuentro Gustavo Herrera en el 36 para poner el 1-1.

Ucrania comenzó el partido muy fuerte, manejando el juego y la posesión con un Synchuk (CF Montréal) que transmitía continua sensación de peligro cada vez que recibía en banda derecha.

En el minuto 6, en una de las primeras jugadas con peligro del encuentro, Oleksandr Pyshchur fue derribado en el interior del área por Martin Krug al tratar de rematar de cabeza un centro de Mykola Kyrychok y el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti. El propio Pyshchur lanzó y falló la pena máxima, con la fortuna de que el árbitro mandó repetirla porque el portero panameño, Cecilio Burgess, se adelantó dos pasos antes de la ejecución.

Synchuk asumió la responsabilidad para la repetición del lanzamiento y esta vez sí batió a Burgess con un disparo raso y potente al palo izquierdo.

A partir de ese momento Ucrania dominó, teniendo buenas ocasiones para aumentar su ventaja, pero Panamá fue creciendo con el paso de los minutos, aunque le costó crear situaciones de peligro, con una Ucrania ordenada en defensa.

En el único fallo en defensa ucraniano, Panamá consiguió el premio del empate: tras una jugada en la que Krevsun y Vernattus no fueron seguros atrás, Kevin Walder logra sacar un centro al corazón del área eslava, donde Gustavo Herrera (Sporting San Miguelito) cabeceó, imponiéndose a los centrales y poniendo el 1-1 en el minuto 36.