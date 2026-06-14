Mundial 2026: partidos del lunes 15 de junio, hora y dónde verlos

El Mundial 2026 sigue tomando temperatura y este lunes 15 de junio presenta una jornada de esas que empiezan a perfilar candidatos y a exponer a los que no pueden sostener la presión. La fase de grupos ya no es territorio de tanteo: aquí se juega con intensidad, con lectura táctica y con la necesidad de golpear primero.

La España de Lamine Yamal salta al campo con la responsabilidad de confirmar su condición de equipo protagonista. La idea pasa por el control territorial, circulación rápida en campo rival y una presión tras pérdida que le permita recuperar alto y evitar transiciones en contra, uno de los puntos más sensibles en partidos de este nivel.

En paralelo, Bélgica se mide a Egipto en un duelo donde la jerarquía europea se enfrenta a un bloque africano que suele ser incómodo cuando se repliega y espera el error. Los “Diablos Rojos” intentarán acelerar el juego entre líneas y encontrar ventajas con asociaciones cortas, mientras Egipto apostará por el orden defensivo y la velocidad en salida.