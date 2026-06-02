Se lesionó y se pierde el Mundial 2026: duro revés a selección previo al inicio

Viena, Austria.

El mediapunta del RB Leipzig Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados en el ataque de la selección de Austria, se perderá el Mundial 2026 que comienza la próxima semana debido a una lesión muscular, informó este martes la Federación Austríaca (ÖFB). El jugador sufrió la lesión anoche durante el calentamiento antes del último amistoso de preparación contra Túnez en Viena, cuando notó un pinchazo en el muslo derecho al efectuar un disparo. El jugador fue retirado de la alineación por el seleccionador, Ralf Rangnick, y las primeras exploraciones médicas ya apuntaron a una lesión importante, que ha confirmado la resonancia magnética practicada este martes.

Con todo, la lesión es mucho más grave de lo previsto ya que hasta ahora se confiaba que el futbolista sólo se perdiera el debut mundialista y pudiera incorporarse más adelante, algo ahora descartado. El futbolista, de 26 años, llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y era una pieza clave en el esquema ofensivo austríaco. Esta temporada firmó con el Leipzig 17 goles y 9 asistencias en competiciones oficiales y en la selección austríaca era un jugador clave tanto por su capacidad de asociación como su facilidad para marcar llegando desde atrás, además lideraba la presión en la salida del balón del rival. Austria logró anoche una sufrida victoria ante Túnez (1-0) en su último amistoso antes del Mundial, pero el encuentro se saldó no sólo con la lesión de Baumgartner, sino también con molestias en el central David Alaba, en un partido irregular que deja a Rangnick con más incógnitas que certezas sobre el once inicial.