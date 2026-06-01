Colombia vs Costa Rica, EN VIVO: hora y dónde ver el amistoso previo al Mundial

Bogotá, Colombia.

El conjunto suramericano viene de perder 1-2 frente a Croacia y 1-3 con Francia, en dos juegos en los que el equipo ha recibido críticas por el bajo rendimiento colectivo y de algunos jugadores como James Rodríguez.

Los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, empezaron la semana pasada en Medellín su preparación para el Mundial -en el que hacen parte del Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán- y luego se desplazaron a Bogotá, de donde viajarán la próxima semana a Estados Unidos para cerrar su puesta a punto.

La selección de Colombia apuntará este lunes a mejorar de cara al Mundial de 2026 cuando se despida de su público en el estadio El Campín de Bogotá ante Costa Rica , que busca empezar a enderezar el rumbo pensando ya en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Sin embargo, los jugadores se muestran confiados en el trabajo que han hecho en los últimos cuatro años, en los que incluso fueron subcampeones de la Copa América, para hacer una buena Copa del mundo y esperan reivindicarlo el lunes ante su público, en un partido en el que incluso se presentará la banda bogotana Morat.

"Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos", manifestó el lateral Johan Mojica sobre el amistoso de despedida frente a Costa Rica.

Para este partido, el seleccionador colombiano cuenta con los 26 jugadores que convocó para el Mundial, aunque es posible que ni el lateral Daniel Muñoz ni el centrocampista Jefferson Lerma sean titulares porque fueron los últimos jugadores en sumarse tras haber ganado la Conference League con el Crystal Palace.

Posiblemente Lerma sea reemplazado por Gustavo Puerta, uno de los jugadores en mejor nivel de Colombia tras haber ganado el ascenso español con el Racing de Santander, y Muñoz sea sustituido por el veterano Santiago Arias, que juega en Independiente de Avellaneda y fue uno de los primeros jugadores que se sumó a la convocatoria.

Costa Rica, por su parte, viene de perder 0-5 con Irán e igualar 2-2 con Jordania en marzo, dos partidos en los que los dirigidos por el argentino Fernando Batista ahondaron las dudas que los dejaron por fuera de la Copa del Mundo.

A esto se suma que Batista debió excluir al centrocampista Alejandro Bran, al extremo Kenneth Vargas y al delantero Warren Madrigal de la convocatoria por su relación con hechos violentos registrados a las afueras de un bar.

Para los partidos contra Colombia e Inglaterra, Batista convocó a 28 futbolistas, y por el momento no ha llamado a otros futbolistas para suplir la salida de Bran, Madrigal y Vargas.