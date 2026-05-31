México confirma su convocatoria para el Mundial 2026: 'Memo' Ochoa y dos naturalizados

Distrito Federal, México.

El guardameta Guillermo Ochoa, quien jugará su sexto mundial, encabeza la convocatorai de la Selección de México que jugará la Copa del Mundo que comenzará dentro de 11 días, en la cual repiten una docena de jugadores de la justa de Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este domingo en un video la lista de 26 jugadores que en la fase de grupos enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en la inauguración del Mundial; a Corea del Sur el 18 y a la República Checa el 24 del mismo mes.

Después de vencer por 1-0 a Australia el sábado en un partido amistoso, el seleccionador Javier Aguirre decidió confiar en cinco figuras que se recuperan de lesiones, los centrocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez y los delanteros Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

El equipo mexicano sufrió la baja por lesiones graves de tres jugadores que pintaban para ser titulares, el guardameta Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el centrocampista Marcel Ruiz.