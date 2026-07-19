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Polémica en la final del Mundial 2026: El gol anulado a España ante Argentina

El árbitro decidió no dar por válido un tanto de Nico Williams en el inicio de la prórroga.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 15:32 -
  • German Alvarado
Polémica en la final del Mundial 2026: El gol anulado a España ante Argentina

Nico Williams marcó en el inicio de la prórroga, pero la anotación no fue validada.

 Foto EFE.
Nueva York, Estados Unidos.

La polémica arbitral no tardó en hacerse presente en la gran final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Tras finalizar igualado el tiempo reglamentario, el encuentro se extendió a la prórroga, donde llegó una de las acciones más controvertidas del partido.

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Al minuto 96, Nico Williams envió el balón al fondo de la red y desató la euforia de los jugadores españoles, que ya celebraban el que parecía ser el gol de la ventaja.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Luego de la revisión correspondiente, la cuarteta arbitral invalidó la anotación al detectar una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. En la repetición quedó evidenciado que el mediocampista español pisó al defensor argentino durante la jugada, motivo por el cual el tanto fue anulado.

La decisión provocó una airada protesta por parte de los futbolistas de España, quienes no ocultaron su inconformidad con el fallo. En contraste, los jugadores argentinos respiraron aliviados al ver que el marcador permanecía sin cambios en un momento decisivo de la final.

Cabe recordar que Argentina afrontó el cierre del tiempo reglamentario con un hombre menos, luego de la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a la Albiceleste con diez futbolistas para disputar la prórroga, aumentando la tensión de una final que estuvo marcada por la intensidad y la controversia arbitral.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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