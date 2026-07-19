Polémica en la final del Mundial 2026: El gol anulado a España ante Argentina

Nueva York, Estados Unidos.

Tras finalizar igualado el tiempo reglamentario, el encuentro se extendió a la prórroga, donde llegó una de las acciones más controvertidas del partido.

La polémica arbitral no tardó en hacerse presente en la gran final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina , disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Al minuto 96, Nico Williams envió el balón al fondo de la red y desató la euforia de los jugadores españoles, que ya celebraban el que parecía ser el gol de la ventaja.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. Luego de la revisión correspondiente, la cuarteta arbitral invalidó la anotación al detectar una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. En la repetición quedó evidenciado que el mediocampista español pisó al defensor argentino durante la jugada, motivo por el cual el tanto fue anulado.

La decisión provocó una airada protesta por parte de los futbolistas de España, quienes no ocultaron su inconformidad con el fallo. En contraste, los jugadores argentinos respiraron aliviados al ver que el marcador permanecía sin cambios en un momento decisivo de la final.