Mundial 2026: Deschamps hace confesión sobre estado de Mbappé

París, Francia.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, restó importancia a la influencia que en el Mundial puedan tener los problemas que ha tenido en el Real Madrid Kylian Mbappé y aseguró está "en plena forma, física y psicológica".

"Hablo con él y él tiene que hablar con los jugadores porque es el capitán. Os lo repito: una cosa es lo que pasa en los clubes, pero la dirección es diferente", aseguró el técnico en vísperas del primer amistoso de preparación de la selección francesa para el Mundial que se jugará en Nantes este jueves contra Costa de Marfil.

"Kylian tiene una experiencia que los otros no tienen. Es su tercer Mundial y un Mundial es algo muy complicado. Está bien", agregó.