México conoce oficialmente a su duro rival en 16avos del Mundial 2026: Fecha y hora

Ciudad de México, México.

La selección nacional de México ya tiene definido su próximo desafío en el Mundial 2026. Luego de completar una destacada actuación en la fase de grupos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa. El compromiso se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Azteca, escenario que volverá a vestirse de gala para recibir un partido de alta tensión, con el boleto a los octavos de final en juego. El encuentro está programado para las 7:00 de la noche, horario de Honduras, y se espera un lleno total con miles de aficionados mexicanos alentando al Tri en busca de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

México llega a esta instancia luego de completar una sólida fase de grupos, mostrando un equipo equilibrado, con orden defensivo y eficacia en los momentos decisivos. El combinado azteca consiguió los resultados necesarios para instalarse entre los 32 mejores del torneo, dejando buenas sensaciones tanto en funcionamiento como en actitud competitiva. A lo largo de sus tres compromisos de la primera ronda, el Tri supo manejar la presión, respondió en los partidos clave y confirmó que tiene argumentos para competir frente a cualquiera en la fase de eliminación directa, donde un solo error puede significar la despedida del certamen. Por su parte, Ecuador también ha sido una de las selecciones que dejó una grata impresión durante la fase de grupos. La escuadra sudamericana logró su clasificación gracias a un rendimiento consistente, destacándose por su intensidad, fortaleza física y velocidad en ataque. Los ecuatorianos demostraron personalidad para competir ante rivales de gran nivel y sellaron su pase a los dieciseisavos de final tras sumar los puntos necesarios en un grupo muy disputado. Ahora buscarán dar un golpe de autoridad eliminando a uno de los anfitriones del Mundial y continuar escribiendo una página histórica en la competición. El enfrentamiento entre mexicanos y ecuatorianos reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los cruces más emocionantes de esta ronda.

Ambos equipos llegan con confianza tras superar la fase de grupos y saben que, a partir de ahora, cada partido es una auténtica final. México intentará aprovechar el respaldo de su afición y la localía en el Estadio Azteca para imponer condiciones, mientras que Ecuador buscará mantener el nivel que ha mostrado desde el inicio del torneo y sorprender a uno de los equipos más tradicionales de la región. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará soñando con hacer historia en el Mundial 2026.

HISTORIAL

Ambas escuadras se han enfrentado un total de 27 ocasiones, aunque solamente siete de estos choques han sido oficiales. En este periplo, el conjunto mexicano registra un saldo de 15 victorias, ocho empates y solamente cuatro derrotas. El partido más reciente entre México y Ecuador se registró el 14 de octubre de 2025, en un partido amistoso celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara. El choque terminó empatado a un gol; por parte del combinado azteca anotó Germán Berteramen, mientras que Jordy Alcívar descontó para la Tri. México y Ecuador se han visto las caras en siete partidos oficiales: seis de Copa América y uno en la Copa del Mundo. En la Copa América 1993, ambas escuadras se enfrentaron en semifinales y la selección mexicana se impuso por marcador de 2-0, con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez.