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Alemania vs Ecuador, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Los ecuatorianos se juegan la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y están obligados a vencer a los alemanes.

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 09:59 -
  • Agencia EFE
Alemania vs Ecuador, EN VIVO, Mundial 2026: Horario y dónde verlo

Los alemanes llegan como líderes del sector tras sus victorias ante Curazao y Costa de Marfil, mientras que la selección ecuatoriana está obligada a sumar para mantener vivas sus aspiraciones.
New Jersey, Estados Unidos.

Ecuador ha dejado los deberes para el último día ante el rival más difícil de todos: Alemania. La Tri necesita este jueves una victoria inédita ante los tetracampeones para evitar despedirse a las primeras de cambio del Mundial 2026.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde el combinado de Sebastián Beccacece definirá su futuro en el torneo tras caer en el último minuto ante Costa de Marfil (1-0) y ceder un inesperado empate con Curazao (0-0) en el Grupo.

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Dos resultados decepcionantes para una selección que apuntaba a ser la revelación después de unas brillantes eliminatorias suramericanas en las que terminó en la segunda posición, por detrás apenas de Argentina, vigente campeona del mundo.

Ecuador está entre la espada y la pared: solo le vale ganar y esperar otros resultados. A la misma hora se disputará el Curazao-Costa de Marfil en Filadelfia.

Ecuador nunca ha ganado a Alemania, con dos derrotas en dos únicos enfrentamientos. Por su parte, el cuadro germano ha olvidado las debacles de Rusia 2018 y Catar 2022, cuando no pasó de la fase de grupos.

La Mannschaft no se juega nada. Con seis puntos, se ha asegurado el liderato del grupo y ya espera a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos de final, pero es la Mannschaft, la octava mejor selección del planeta, y nunca regala nada.

No obstante, el técnico Julian Nagelsmann tendrá que recomponer el centro de la defensa tras la baja de larga duración de Nico Schlotterbeck, que no volverá a aparecer en esta Copa del Mundo.

El zaguero del Borussia Dortmund se dañó el ligamento medial del tobillo izquierdo en el primer tiempo del partido del sábado pasado contra Costa de Marfil y estará varios meses de baja.Su sustituto más probable es Antonio Rüdiger, que viene de una temporada irregular con el Real Madrid marcada por los problemas físicos.

El encuentro será arbitrado por la estadounidense Tori Penso, quien ya dirigió el partido entre la República Checa y Sudáfrica del Grupo A.

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HORARIOS Y DÓNDE VERLO EN HONDURAS

El duelo Alemania vs Ecuador de este jueves 25 de junio comenzará a partir de la 2 de la tarde, horario de Honduras. En el territorio hondureño se podrá ver por la señales de Tigo Sports, Fox Sports y FOX.

HORARIOS EN EL RESTO DEL MUNDO

Ciudad de México: 2:00 p. m

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Nueva York / Miami: 4:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Alemania: 10:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

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Agencia EFE
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