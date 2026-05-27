FBI lanza sorprendente advertencia para el Mundial 2026

Nueva York, Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, alertó este miércoles que gobiernos extranjeros podrían intensificar actividades de intimidación, acoso e incluso ataques contra personas consideradas amenazas para sus regímenes durante la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos. "Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar a personas en suelo estadounidense a las que consideran amenazas para sus regímenes", afirmó Patel, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que calificó estas acciones como "represión transnacional" y advirtió de un posible aumento de esta actividad durante el torneo. Patel detalló que, durante la Copa Mundial de fútbol, el FBI tendrá equipos preventivos que realizarán investigaciones de contrainteligencia en más de 56 localidades y ejemplificó la presencia en Filadelfia, una de las ciudades sedes del torneo, donde se disputarán seis partidos.

El mensaje se produce en un contexto en el que la organización del torneo en Estados Unidos ha estado marcada por debates diplomáticos y logísticos; como la controversia sobre la participación de la selección de Irán, que tiene participación en el Grupo G y cuyos juegos están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle. Estados Unidos aseguró la semana pasada que el equipo iraní podrá ingresar al país para disputar el torneo; sin embargo, alertó que no permitirá que pernocte en su territorio, por lo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció acoger a la delegación de ese país asiático. Otras agencias federales de Estados Unidos también han reforzado su participación en el dispositivo de seguridad en torno a la Copa Mundial FIFA, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lidera la coordinación general con autoridades estatales y locales en las ciudades sede; mientras que agencias como el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) apoyan en labores de planificación, ante la visita de miles de aficionados. La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tras el que los países sede (Estados Unidos, México y Canadá) acogerán el inicio de la fase de grupos.