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Estados Unidos con sorpresa: convocatoria oficial para el Mundial 2026

Los norteamericanos confirmaron este martes 26 de mayo su convocatoria para el Mundial 2026

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 14:43 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos con sorpresa: convocatoria oficial para el Mundial 2026

Mauricio Pochettino ya anunció la lista de jugadores que estarán en el Mundial 2026.
Miami, Estados Unidos.

Christian Pulisic, atacante del AC Milan, y Weston McKennie, centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El técnico argentino oficializó su lista este martes en Nueva York, con Christian Pulisic y Weston McKennie como principales figuras del equipo estadounidense, que jugará una Copa del Mundo en casa por segunda vez después de 1994.

Oficial: Convocatoria de la Selección de Honduras ante Argentina de Messi​​​​​​​​​​​​​​

Otros jugadores destacados que completan la lista son el exblaugrana Sergiño Dest, el centrocampista del Bournemouth Tyler Adams; el joven Gio Reyna, actual jugador del Borussia Monchengaldbach y Tim Weah, hijo del histórico delantero George Weah, único futbolista africano Balón de Oro.

Una de las sorpresas en la convocatoria es la presencia de Alejandro Zendejas, jugador del América de México. Luego de casi no recibir llamados en el último año fue tomado en cuenta por Mauricio Pochettino, pero el jugador tomó su decisión de representar al conjunto de las Barras y las Estrellas.

Convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026

Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner.

Defensas: Alex Freema, Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Mark McKenzie, Max Arfsten, Sergiño Dest, Tim Ream, Miles Robinson, Joe Scally.

Centrocampistas: Brenden Aaronson, Cristian Roldan, Gio Reyna, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie.

Atacantes: Alejandro Zendejas, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Haji Wright, Ricardo Pepi, Tim Weah.

La presentacion de la lista, bajo el nombre de 'roster reveal', se celebró en la popular azotea del pier 17 en el 'Downtown' de Manhattan, donde miles de aficionados disfrutaron de un soleado mediodía a menos de un mes para el pistoletazo de salida del Mundial en un evento con regalos, comida, música y ambiente festivo.

"No creo que vaya a los partidos de EE. UU. porque los precios están muy altos. Pero iré al estadio Azteca de Ciudad de México a ver las rondas de dieciseisavos y octavos de final", expresó Jaime Marzana, mexicano que vive en Nueva York.

Estados Unidos es la selección cabeza de serie del grupo D, y jugará contra Paraguay, Australia y Turquía.

La selección dirigida por Pochettino disputará un amistoso contra Senegal el 31 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte) y otro contra Alemania el 6 de junio en Chigago (Illinois), antes de viajar hasta Irvine (California), donde la selección estadounidense tendrá su campamento base.

El conjunto de las Barras y las Estrellas debutará en el Mundial el 12 de junio en el estadio SoFi de la sede de Los Ángeles contra Paraguay, disputará su segundo partido ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de la sede de Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25 de junio otra vez en el estadio SoFi de California.

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