Estados Unidos con sorpresa: convocatoria oficial para el Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.

El técnico argentino oficializó su lista este martes en Nueva York, con Christian Pulisic y Weston McKennie como principales figuras del equipo estadounidense, que jugará una Copa del Mundo en casa por segunda vez después de 1994.

Christian Pulisic , atacante del AC Milan, y Weston McKennie , centrocampista de la Juventus de Turín, encabezan la lista de una Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino que disputará el Mundial 2026 como coanfitriona junto con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Una de las sorpresas en la convocatoria es la presencia de Alejandro Zendejas , jugador del América de México. Luego de casi no recibir llamados en el último año fue tomado en cuenta por Mauricio Pochettino, pero el jugador tomó su decisión de representar al conjunto de las Barras y las Estrellas.

Otros jugadores destacados que completan la lista son el exblaugrana Sergiño Dest , el centrocampista del Bournemouth Tyler Adams; el joven Gio Reyna, actual jugador del Borussia Monchengaldbach y Tim Weah, hijo del histórico delantero George Weah, único futbolista africano Balón de Oro.

La presentacion de la lista, bajo el nombre de 'roster reveal', se celebró en la popular azotea del pier 17 en el 'Downtown' de Manhattan, donde miles de aficionados disfrutaron de un soleado mediodía a menos de un mes para el pistoletazo de salida del Mundial en un evento con regalos, comida, música y ambiente festivo.

"No creo que vaya a los partidos de EE. UU. porque los precios están muy altos. Pero iré al estadio Azteca de Ciudad de México a ver las rondas de dieciseisavos y octavos de final", expresó Jaime Marzana, mexicano que vive en Nueva York.

Estados Unidos es la selección cabeza de serie del grupo D, y jugará contra Paraguay, Australia y Turquía.

La selección dirigida por Pochettino disputará un amistoso contra Senegal el 31 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte) y otro contra Alemania el 6 de junio en Chigago (Illinois), antes de viajar hasta Irvine (California), donde la selección estadounidense tendrá su campamento base.

El conjunto de las Barras y las Estrellas debutará en el Mundial el 12 de junio en el estadio SoFi de la sede de Los Ángeles contra Paraguay, disputará su segundo partido ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de la sede de Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25 de junio otra vez en el estadio SoFi de California.