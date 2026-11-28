Madrid, España.

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que al árbitro César Soto Grado "le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno" después de la derrota (1-2) de su equipo en la visita del Alavés al Santiago Bernabéu por la Liga Española, en la que expulsó a Jude Bellingham. "Este árbitro vamos a ver la próxima temporada, porque dos temporadas atrás fue Mbappé, la pasada Vinícius, esta Bellingham, a ver si la próxima le toca a Courtois. Le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno, y ya está, pero no quiero decir que perdemos por el árbitro", añadió.

Comentó su impresión sobre el penalti primero pitado sobre Bellingham y que terminó con la expulsión del inglés tras ver su segunda amarilla por simular: "El penalti, soy sincero. He visto en el banquillo y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti, y lo dice después del partido. Un jugador con el partido acabado dice que le ha tocado y tengo que creer en el jugador. En el banquillo me ha parecido que podría ser un penalti exagerado, me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me ha dicho Jude".

En general, definió al colegiado como "permisivo". "Han tenido la suerte del árbitro ser muy permisivo con los tiempos, las paradas, no quiero ir muy lejos, pero el árbitro ha sido permisivo, al punto de que una regla que está muy clara en el fútbol de hoy, que es que, si el banquillo mete en juego un balón, es tarjeta roja al entrenador, ha pasado dos veces, no ha sido Quique, yo lo he visto, pero el árbitro ha sido muy permisivo con eso", comenzó. "Ellos han sabido tranquilizar el ritmo de juego, reducir el tiempo de juego útil, y bien, no se han complicado la vida. Enhorabuena a Quique. La única cosa que reprocho son los dos balones metidos en el campo para parar el partido, ya nadie lo hace en el fútbol", continuó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“A este árbitro le gusta demostrar que es un fenómeno”Mourinho habló en rueda de prensa sobre la actuación de César Soto Grado. Los resúmenes y las reacciones, ya en ‘Estudio Estadio’ en Teledeporte y @rtveplay. #Mourinho #RealMadrid https://t.co/Tjmz8cli2c — Teledeporte (@teledeporte) November 28, 2026