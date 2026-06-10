Mourinho se despide del Benfica y lanza comunicado: "Fue un honor"

Lisboa, Portugal.

José Mourinho, el próximo entrenador del Real Madrid, se despidió este miércoles del Benfica, al que "fue un honor y un privilegio" representar, y destacó el "vínculo duradero" que estableció con quienes fueron sus jugadores en el club lisboeta. "Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio", escribió Mourinho en una publicación en la red social Instagram. El técnico de 63 años también elogió a los funcionarios del equipo, "cuya profesionalidad, dedicación y competencia fueron ejemplares" a lo largo de la campaña.

Mourinho concluyó con un mensaje para sus jugadores, a quienes dejó "un sincero agradecimiento y los mejores deseos de éxito personal y profesional". "Me llevo conmigo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre", concluyó el nuevo técnico madridista.