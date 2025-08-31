Motagua cierra semana de ensueño con locura de triunfo ante Real España

Tegucigalpa, Honduras.

Los Azules, dirigidos por el técnico español Javier López López , dieron muestras claras de recuperación luego de un inicio complicado con tres derrotas consecutivas que parecían hundir sus aspiraciones.

En un duelo de infarto que mantuvo a la afición al borde del asiento, Motagua logró imponerse 3-2 sobre Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa, en el mejor partido de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Desde el pitazo inicial, el ciclón azul mostró intención de dominar el partido, pero al minuto 14' fue Real España quien intentó sorprender con un remate de Nixon Cruz, pero el portero Marlon Licona estuvo atento para evitar el primero.

Motagua no tardó en responder y al 28' Óscar Discua tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras una gran jugada del brasileño Jhon Kléber de Oliveira, aunque el balón le pasó entre las piernas frente al marco.

El gol azul llegó al minuto 33', cuando Jhon Kléber se estrenó en un clásico nacional con Motagua. Con un pase filtrado de Droopy Gómez, el brasileño solo tuvo que agacharse para conectar de cabeza y poner el primero en el marcador.

Cuatro minutos después, tras un error garrafal en la defensa aurinegra por parte de Darlin Mencía, Dennis Meléndez aprovechó para robar el balón y con un toque sutil puso el 2-0 parcial.

En la segunda mitad, el técnico de Real España, Jeaustin Campos, movió el tablero y cambió la cara de su equipo. Apenas al 47', tras un error en la salida de Zapatilla Mejía, Nixon Cruz robó la pelota y mandó un centro que, tras un rechazo parcial, Darlin Mencía se encargó de transformar su disparo en el gol del descuento tras un potente disparo desde fuera del área. La esperanza se mantenía viva.

La igualdad se confirmó al minuto 62' con un penal que Jhow Benavídez ejecutó con maestría para empatar el marcador 2-2.

Pero dos minutos después, Dennis Meléndez volvió a brillar y anotó el doblete que le dio la ventaja definitiva a Motagua. La jugada nació de un pase filtrado de Carlos Argueta, y tras un control preciso, Meléndez remató potente para poner el 3-2.

Real España no bajó los brazos y presionó con todo en los minutos finales del encuentro, pero la suerte y la defensa azul estuvieron firmes para evitar el empate.

Al 86', un remate de volea de Brayan Moya de espaldas al marco estuvo cerca de ser gol, pero el balón golpeó el travesaño. Fue un susto para Motagua que logró aguantar.

En tiempo de adición, Daniel Carter Bodden tuvo la opción clara para igualar, frente al marco y sin marca, pero su disparo fue desviado de forma increíble, dejando escapar la oportunidad de llevar a su equipo al empate final en el Nacional.