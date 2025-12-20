Motagua se le cruzó al Olimpia: Los albos deben de esperar

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua volvió a ser una piedra en el zapato para Olimpia y le amargó la noche este sábado en el estadio Nacional Chelato Uclés, tras empatar 1-1 en una nueva edición del clásico nacional, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El partido inició con intensidad desde el primer minuto. Apenas al arranque, una falta de Michaell Chirinos sobre Jonathan Núñez generó el primer aviso del Ciclón Azul. Motagua buscó hacer daño con centros y remates de media distancia, mientras Olimpia intentaba imponer condiciones con llegadas por las bandas.

La primera ocasión clara fue para Motagua al minuto 17, cuando Jhon Kléber recibió el balón en el área, pero su disparo salió suave a las manos de Édrick Menjívar. Olimpia respondió rápidamente y estuvo muy cerca de abrir el marcador al minuto 13, cuando Jorge Benguché giró dentro del área y sacó un remate que se estrelló en el poste izquierdo de Marlon Licona. El clásico se mantuvo parejo, con opciones para ambos equipos. Dereck Moncada y Michaell Chirinos generaron peligro para los albos, mientras Carlos "Zapatilla" Mejía y Jonathan Núñez intentaron desequilibrar por Motagua. Menjívar fue clave al minuto 41 al rechazar un potente disparo de Mejía. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció Rodrigo "Droopy" Gómez al minuto 44. El mediocampista de Motagua se quitó a dos jugadores del Olimpia, encontró espacio fuera del área y sacó un fuerte remate de izquierda que venció a Menjívar para poner el 1-0 antes del descanso.

Segundo tiempo

En el complemento, Olimpia salió decidido a buscar el empate. Apenas al minuto 48, Dereck Moncada conectó de cabeza un tiro libre de José Mario Pinto, pero el balón se fue desviado. La insistencia dio frutos al minuto 51, cuando José Mario Pinto aprovechó una serie de rebotes en el área rival y definió de derecha para igualar el marcador. El partido se volvió más cerrado y físico. Ambos técnicos comenzaron a mover el banquillo en busca del gol de la victoria. Didier Paguada estuvo cerca de marcar un golazo al minuto 56 con un remate bombeado que casi sorprende a Licona. Motagua también tuvo su gran oportunidad al minuto 76, cuando Mathías Vázquez sacó un disparo que se estrelló en el palo, ahogando el grito de gol azul. La tensión aumentó al minuto 81 con la expulsión de Agustín Mulet en Olimpia por doble amarilla, dejando a los albos con diez jugadores en el tramo final.

Pese al esfuerzo de ambos equipos, el marcador no se movió más. Tras cinco minutos de añadido, el árbitro Armando Castro señaló el final del encuentro, sellando el empate 1-1. Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Espinel no pudo lograr la victoria que necesitaba ante un Motagua ya eliminado para asegurar su pase a la final y seguir su camino a la copa 40 y el bicampeonato. Olimpia deberá ahora esperar que Real España pierda su siguiente partido ante Motagua para clasificar de forma directa; de lo contrario, todo se definirá en la última jornada cuando los Albos visiten a la Máquina en San Pedro Sula. El próximo compromiso del Olimpia será el sábado 27 de diciembre frente a Real España, mientras que Motagua enfrentará a los aurinegros el miércoles 24 de diciembre, a la espera de confirmación oficial por parte de la Liga Nacional.

Ficha técnica:

(1) MOTAGUA - 25- Marlon Licona; 23- Jonathan Núñez (Carlos Argueta 71'), 2- Sebastián Cardozo, 34- Giancarlo Sacaza, 17- Clever Portillo (Riky Zapata 88'); 12- Marcelo Santos, 8- Denis Meléndez (Óscar Padilla Discua 61'), 10- Rodrigo Gómez; 77- Carlos Mejía, 29- Jhon Kléber (Mathías Vázquez 71') y 7- Jorge Serrano (Jefryn Macías 61'). DT: Javier López (ESP). Goles: Rodrigo "Droopy" Gómez 44'. Tarjetas amarillas: Denis Meléndez, Jorge Serrano, Jefryn Macías. Tarjetas rojas: No hubo.