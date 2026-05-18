Motagua vence con dramatismo al Génesis y está en la gran final

Tegucigalpa, Honduras.

El Ciclón Azul arrancó fuerte y pegó primero muy temprano. Al minuto 7, desde un tiro de esquina que terminó en el gol de Giancarlo Sacaza, que apareció en el área para el 1-0 y para encaminar una noche que parecía tranquila para los locales.

Motagua ya está en la gran final del Clausura 2026 tras un partido sufrido, cambiante y lleno de tensión en el Estadio Nacional, donde terminó superando a Génesis PN en un duelo que tuvo de todo: goles, revisión del FVS, un penal atajado y un cierre dramático que se resolvió en el último suspiro.

Pero Génesis PN no fue a rendirse a Tegucigalpa. Al 11’ llegó una jugada polémica dentro del área que primero fue sancionada como penal por el árbitro Luis Mejía, tras una falta sobre Carlos Arzú. Sin embargo, tras la revisión en el FVS, la decisión cambió: la infracción había sido fuera del área, por lo que el penal se anuló y el partido siguió abierto.

El empate no tardó en llegar. Al 14’, Gabriel Araújo probó de media distancia, Luis Ortiz rechazó el balón, pero apareció el mismo Carlos Arzú atento para empujarla y poner el 1-1. Con ese resultado, en ese momento, Génesis estaba clasificando a la gran final.

El partido se volvió tenso, con Motagua intentando reaccionar y los 'Caninos' bien plantados. Al 29’, otra vez el FVS entró en acción por una caída en el área de Jorge Serrano, pero no hubo penal, lo que aumentó la frustración azul.

Antes del descanso vino una de las acciones más calientes del juego. Al 45+8’, el árbitro pitó penal para Motagua por mano de Christopher Fonseca. Alejandro Reyes fue el encargado de cobrarlo, pero en el 45+11 apareció la que parecía que iba a ser la figura de la noche: Ronaldo Balanta, que se lo atajó y mantuvo con vida a Génesis PN.

Y cuando el partido apenas arrancaba el segundo tiempo, llegó el golpe decisivo. Al 47’, Clever Portillo apareció dentro del área tras una gran habilitación de Jeffryn Macías. El héroe del Ciclón Azul se acomodó con calma y definió con un riflazo para marcar el gol del triunfo que terminó siendo definitivo para la clasificación de Motagua a la gran final del Clausura 2026.

El tramo final fue pura tensión en la capital. Génesis PN se fue con todo en busca del gol que lo metiera a la final, pero se encontró con un Motagua más ordenado, más paciente y más inteligente para sostener la ventaja en el marcador porque eso les daba la clasificación.

Tras el pitazo final, los dirigidos por Javier López confirmaron su clasificación a una nueva final del fútbol hondureño, la número 29 en su historia, donde buscarán conquistar la ansiada copa #20. Lo harán ante uno de los dos equipos sampedranos.