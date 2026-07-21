Bombazo con Luka Modrić: Su futuro da un giro inesperado tras el Mundial 2026

Croacia.

El futuro de Luka Modrić fue una de las grandes incógnitas tras su participación en el Mundial de 2026. Después de la eliminación de Croacia en los octavos de final frente a Portugal, numerosos medios europeos aseguraban que el veterano centrocampista estaba muy cerca de poner fin a su carrera profesional e incluso se hablaba de un posible retiro a sus 40 años. Sin embargo, el panorama cambió por completo en las últimas horas. El reconocido periodista Fabrizio Romano informó que el mediocampista croata alcanzó un acuerdo verbal para renovar con el AC Milan, decisión que le permitirá seguir compitiendo al máximo nivel y disputar una temporada más con el conjunto rossonero.

Según la información, Modrić ya dio el visto bueno a la propuesta del club italiano tras mantener conversaciones con el entrenador Rúben Amorim, quien considera al croata una pieza importante dentro de su proyecto. De esta manera, el histórico futbolista tendrá un último desafío en la élite del fútbol europeo, prolongando una carrera que ya es considerada legendaria. El nuevo acuerdo permitirá que Modrić permanezca una campaña más en San Siro. Mientras disfruta de unas vacaciones tras el Mundial, el mediocampista habría transmitido a la directiva del Milan su firme intención de continuar defendiendo la camiseta rossonera y cumplir el contrato que está próximo a oficializarse. En los próximos días, el experimentado volante se unirá a la pretemporada del equipo, que viajará a Australia para preparar el inicio de la nueva campaña. Allí comenzará a trabajar bajo las órdenes de Rúben Amorim, en una etapa clave para la adaptación del grupo y la consolidación de la idea futbolística del entrenador portugués. Desde Italia aseguran que la dirigencia del Milan ya trabaja en los últimos detalles administrativos para cerrar la operación, por lo que el anuncio oficial podría producirse en los próximos días.

SU FUTURO EN LA SELECCIÓN

Mientras define su futuro a nivel de clubes, Modrić también habría tomado una decisión definitiva sobre su carrera internacional. De acuerdo con las informaciones surgidas en Croacia, el capitán comunicó al seleccionador Slaven Bilić que pondrá fin a su trayectoria con la selección nacional durante la próxima fecha FIFA. Si no hay cambios de última hora, el último partido de Modrić con la camiseta croata será el 6 de octubre, cuando Croacia reciba a España en Split por la UEFA Nations League, poniendo fin a una etapa histórica con la selección de su país.