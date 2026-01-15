Piojo Herrera arremete contra Rueda por su llanto: "Con todo respeto, no jod**"

San Pedro Sula, Honduras.

Fiel a su estilo, directo, polémico y sin filtros, el exentrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera, rompió el silencio y habló de la eliminación del Mundial, donde no pudo vencer a Honduras y recordó el episodio de Reinaldo Rueda, exentrenadorde la Bicolor que lloró, al cual criticó.

Herrera lanzó fuertes críticas a Reinaldo Rueda de quien dijo que jugó a no clasificar al Mundial y luego salió llorando mientras a él, la prensa lo destrozó, pues Honduras dependía de sí, ganando para clasificar, mientras ellos necesitaban que Haití no triunfara, cosa que no pasó.

"Yo vi la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda y no puede ser que a mí me estaban matando y a él no le dijeron nada. Él salió a no perder ese partido. Si nos ganaban, Honduras clasificaba directo al Mundial. Pero los últimos 20 minutos estaban con el teléfono escuchando el otro resultado", comentó el entrenador mexicano.