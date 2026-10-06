México sufre otra dura derrota ante Chile y Rafa Márquez sigue dejando dudas

Los Ángeles, Estados Unidos.

La Selección de México no levanta cabeza en la era de Rafa Márquez. El Tricolor volvió a perder en la Fecha FIFA tras encajar un 0-2 contra Chile en partido amistoso en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

La escuadra mexicana dejó una imagen muy pobre y es que en los cuatro partidos de preparación que jugó en esta Fecha FIFA no logró ganar. Sumó dos empates contra Colombia (1-1) y Perú (1-1) y dos derrotas ante Estados Unidos (3-0) y Chile (0-2).

Los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro frenaron el despegue de la era Rafa Márquez al frente de la selección mexicana y dejó al descubierto las carencias de un equipo en transición para garantizar resultados.

Un remate de Gutiérrez desde el centro del área hacia el centro de la portería, asistido por Gonzalo Tapia tras un rápido contraataque, adelantó a los chilenos en el marcador en el minuto 56 ante la pasividad de la zaga azteca.

A punto estuvo Tapia de alargar aun más la distancia apenas cuatro minutos después, con un disparo desde el lado izquierdo del área que acabó en manos del guardameta mexicano, Álex Padilla.

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Justo cuando México reestructuraba su once con los cambios y sin tiempo para asimilarlos, Pizarro firmó un zurdazo al ángulo inferior izquierdo que sentenció el encuentro en favor de los chilenos en el minuto 65.

Tanto a los mexicanos como a los chilenos les costó entrar en calor, sobre todo a los de Rafa Márquez. El técnico saltó al campo con la misión de tratar de conseguir la primera victoria al frente de la selección mexicana.

Con una posesión favorable en los primeros 45 minutos de juego, al Tri le pudo la presión por momentos, si bien asomó la posibilidad de adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones.

La primera llegó en el minuto 31, con un potente disparo desde fuera del área de Alvarado que desvió el guardameta con los puños en alto al travesaño. Apenas dos minutos después, Armando González rozó el tanto al quedarse solo ante el portero.

Por su parte, el conjunto chileno intentó encontrar huecos para hacer daño a las filas mexicanas, encontrándose con una sólida defensa que evitó el gol.

Quizás la ocasión más clara fue en el minuto 28 con un remate desde el lateral izquierdo por parte de Gutiérrez, pero el balón acabó fuera.

En el cuarto partido de Rafa Márquez como seleccionador mexicano, disputado en el emblemático Estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles, su equipo buscaba resarcirse del amargo comienzo tras la derrota de la semana pasada ante Estados Unidos (3-0) y los empates contra Colombia (1-1) y Perú (1-1).

Este balance en el inicio del nuevo técnico tras la salida de Javier Aguirre evidencia un proceso de transición condicionado por la falta de victorias y propone como reto consolidar un bloque competitivo que asegure resultados.