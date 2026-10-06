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Fuertes críticas para México, Faitelson dispara con dureza y burlas para Rafa Márquez

La prensa mexicana cargó con dureza contra su selección y Rafa Márquez tras perder amistoso ante Chile.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 23:40 -
  • Juan Carlos Miranda
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Así reaccionó la prensa mexicana tras la nueva derrota de México (0-2) contra Chile en una Fecha FIFA desastrosa para el inicio de Rafa Márquez. David Faitelson no se guardó nada y atizó con dureza.
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Rafa Márquez se convirtió en el primer entrenador de México que no logró ganar ninguno de sus primeros cuatro partidos (sin contar a los entrenadores interinos) desde Manuel Lapuente en 1991.
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ESPN - "¡México suma una derrota más! La era Rafa Márquez cierran su primera fecha FIFA con otra derrota. En el duelo ante Chile cayeron 2-0. Con ello terminan el con marca de 2 empates y 2 derrotas los primeros 4 juegos. Con ello, es el peor inicio un proceso en 47 años".
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Diario Récord - "¡NO PUEDE SER! México no pudo contra Chile y perdió 0-2 en su cuarto partido de Rafa Márquez al mando".
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Diario As - "¿EN CRISIS? Rafa Márquez firma el primer arranque de la Selección Mexicana con cuatro partidos sin ganar en 66 años".
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Medio Tiempo de México - "¡Pésima fecha FIFA y pésimo arranque de Rafa Márquez! Goleados por Estados Unidos y derrotados por un Chile que no vive un buen momento".
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TNT Sports México - "¡El Tri cerró con otra derrota! México no pudo ante Chile en Los Ángeles, con lo cual el inicio de la era de Rafa Márquez finalizó con 2 partidos empatados y 2 perdidos".
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Estadio Deportes - "Un arranque para el olvido con Rafa Márquez. El inicio del proceso ha dejado un saldo preocupante durante su primera Fecha FIFA".
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"Una vergüenza absoluta", dice el periodista mexicano Gerardo Velázquez de León tras la derrota de México ante Chile.
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Once Diario - "Falla Márquez. El Tri de Rafa es un desastre. Perdió con Chile en Los Ángeles y aumentó su malaria futbolística. No se ve por dónde".
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ABC Deportes - "Rafa Márquez sigue sin ganar; México cae ante Chile".
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En el programa Fútbol Picante de ESPN criticaron el inicio de Rafa Márquez en México. "Los procesos deben ir acompañados de triunfos. No puede ser que sólo metan dos goles".
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David Faitelson, periodista de TUDN, cataloga como "espanto" el inicio de Rafa Márquez en México y asegura que el problema no es el técnico y su inexperiencia. "El problema sigue siendo la falta de calidad de nuestros futbolistas".
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Fox Sports - "¡Santo Dios! Cuatro partidos, cero victorias y la sensación de que no queda NADA de lo que la Selección Mexicana hizo en el Mundial".
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TV Azteca - "A México le faltó contundencia, a Chile no".
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Álvaro Morales, periodista de ESPN, también criticó a México tras la nueva derrota. "¡Crisis total en el Tri!".
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La Afición - "Selección Mexicana de Rafa Márquez sufre derrota contra Chile y se va sin ganar en la Fecha FIFA".
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Reforma de México - "Nueva derrota del Tri en la era de Rafa Márquez".
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En TNT Sports de México se burlaron de la "pesadilla" en la que se convirtió el debut de Rafa Márquez.
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TNT Sports de México también se refirió a la ilusión que tenían los aficionados mexicanos con Rafa Márquez.
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