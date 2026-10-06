Fuertes críticas para México, Faitelson dispara con dureza y burlas para Rafa Márquez

Así reaccionó la prensa mexicana tras la nueva derrota de México (0-2) contra Chile en una Fecha FIFA desastrosa para el inicio de Rafa Márquez. David Faitelson no se guardó nada y atizó con dureza.
Rafa Márquez se convirtió en el primer entrenador de México que no logró ganar ninguno de sus primeros cuatro partidos (sin contar a los entrenadores interinos) desde Manuel Lapuente en 1991.
ESPN - "¡México suma una derrota más! La era Rafa Márquez cierran su primera fecha FIFA con otra derrota. En el duelo ante Chile cayeron 2-0. Con ello terminan el con marca de 2 empates y 2 derrotas los primeros 4 juegos. Con ello, es el peor inicio un proceso en 47 años".
Diario Récord - "¡NO PUEDE SER! México no pudo contra Chile y perdió 0-2 en su cuarto partido de Rafa Márquez al mando".
Diario As - "¿EN CRISIS? Rafa Márquez firma el primer arranque de la Selección Mexicana con cuatro partidos sin ganar en 66 años".
Medio Tiempo de México - "¡Pésima fecha FIFA y pésimo arranque de Rafa Márquez! Goleados por Estados Unidos y derrotados por un Chile que no vive un buen momento".
TNT Sports México - "¡El Tri cerró con otra derrota! México no pudo ante Chile en Los Ángeles, con lo cual el inicio de la era de Rafa Márquez finalizó con 2 partidos empatados y 2 perdidos".
Estadio Deportes - "Un arranque para el olvido con Rafa Márquez. El inicio del proceso ha dejado un saldo preocupante durante su primera Fecha FIFA".
"Una vergüenza absoluta", dice el periodista mexicano Gerardo Velázquez de León tras la derrota de México ante Chile.
Once Diario - "Falla Márquez. El Tri de Rafa es un desastre. Perdió con Chile en Los Ángeles y aumentó su malaria futbolística. No se ve por dónde".
ABC Deportes - "Rafa Márquez sigue sin ganar; México cae ante Chile".
En el programa Fútbol Picante de ESPN criticaron el inicio de Rafa Márquez en México. "Los procesos deben ir acompañados de triunfos. No puede ser que sólo metan dos goles".
David Faitelson, periodista de TUDN, cataloga como "espanto" el inicio de Rafa Márquez en México y asegura que el problema no es el técnico y su inexperiencia. "El problema sigue siendo la falta de calidad de nuestros futbolistas".
Fox Sports - "¡Santo Dios! Cuatro partidos, cero victorias y la sensación de que no queda NADA de lo que la Selección Mexicana hizo en el Mundial".
TV Azteca - "A México le faltó contundencia, a Chile no".
Álvaro Morales, periodista de ESPN, también criticó a México tras la nueva derrota. "¡Crisis total en el Tri!".
La Afición - "Selección Mexicana de Rafa Márquez sufre derrota contra Chile y se va sin ganar en la Fecha FIFA".
Reforma de México - "Nueva derrota del Tri en la era de Rafa Márquez".
En TNT Sports de México se burlaron de la "pesadilla" en la que se convirtió el debut de Rafa Márquez.
TNT Sports de México también se refirió a la ilusión que tenían los aficionados mexicanos con Rafa Márquez.