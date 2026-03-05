México vs Portugal 2026: fecha, lugar, detalles y ¿jugará Cristiano Ronaldo?

La Selección de Portugal será una de las grandes protagonistas de la reinauguración del Estadio Azteca, ya que enfrentará en un partido amistoso a la Selección de México el próximo 28 de marzo. El encuentro se disputará a menos de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y servirá como una prueba importante tanto en lo deportivo como en la logística del renovado recinto.
El duelo marcará la reapertura oficial del histórico coloso, que permaneció cerrado durante dos años por un proceso de remodelación que inició a finales de mayo de 2024. Las obras incluyeron la construcción de nuevos vestidores, la reorganización de gradas y palcos, así como la modernización de diversas áreas del estadio para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.
Además, el estadio ampliará su capacidad para recibir a cerca de 90 mil aficionados, lo que lo convertirá nuevamente en uno de los recintos más imponentes del continente.
El compromiso entre México y Portugal genera un enorme atractivo internacional, especialmente por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, quien podría disputar su primer partido en territorio mexicano.
Sin embargo, la presencia del delantero aún no está completamente asegurada. El atacante del Al-Nassr sufrió recientemente una lesión en el tendón de la corva durante el partido de liga frente al Al-Fayha, en el que su equipo se impuso por 3-1.
Tras el encuentro, el técnico del conjunto saudí, Jorge Jesús, explicó que el jugador sintió fatiga muscular y decidió sustituirlo por precaución. Posteriormente , el club confirmó que se trata de una lesión en el tendón de la corva, aunque el futbolista ya inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano , la dolencia es de grado 1, lo que implicaría una baja estimada de entre dos y cuatro semanas. Su evolución en los próximos días será clave para determinar si el histórico goleador podrá integrar la convocatoria de Portugal para la fecha FIFA de marzo y, eventualmente, estar presente en el amistoso que marcará la reinauguración del Estadio Azteca.
El esperado amistoso entre México y Portugal se jugará el próximo 28 de marzo a las 7:00 p.m. m., hora de Honduras , en el renovado Estadio Azteca.