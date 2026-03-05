México vs Portugal 2026: fecha, lugar, detalles y ¿jugará Cristiano Ronaldo?

La Selección de Portugal será una de las grandes protagonistas de la reinauguración del Estadio Azteca, ya que enfrentará en un partido amistoso a la Selección de México el próximo 28 de marzo. El encuentro se disputará a menos de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y servirá como una prueba importante tanto en lo deportivo como en la logística del renovado recinto.

El duelo marcará la reapertura oficial del histórico coloso, que permaneció cerrado durante dos años por un proceso de remodelación que inició a finales de mayo de 2024. Las obras incluyeron la construcción de nuevos vestidores, la reorganización de gradas y palcos, así como la modernización de diversas áreas del estadio para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

Además, el estadio ampliará su capacidad para recibir a cerca de 90 mil aficionados, lo que lo convertirá nuevamente en uno de los recintos más imponentes del continente.