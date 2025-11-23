Messi mete a la final al Inter Miami: Anota y responde a Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos.

El argentino Lionel Messi no para y este domingo 23 de noviembre sacó una vez más su magia para darle una histórica clasificación a la final de Conferencia del Este al Inter Miami por la MLS de los Estados Unidos. El equipo de La Florida goleó 4-0 a Cincinnati y se clasificó a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025. El astro rosarino metió un gol y brindó tres asistencias.

De esta manera, enfrentará al vencedor entre New York City y Philadelphia Union, en una llave que también se disputará a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate. El espectacular ambiente del estadio estuvo de la mano con unos primeros minutos que se desarrollaron con una notable intensidad. Ambos elencos cruzaban la mitad de la cancha rápidamente y los jugadores ofensivos tomaban la pelota para llegar hasta el área rival. Luego de un inicio midiendo al rival, Messi pensó y ejecutó. Participó de la jugada desde la gestión en media cancha, encontró a Mateo Silvetti por izquierda y el otro rosarino mandó el centro junto a la cabeza de Lionel, que no hizo más que ubicar el balón en la red. Se jugaban 19 minutos Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Con este tanto, a los 19' de juego, Messi llegó a 35 goles en la MLS, fueron 29 en 28 partidos de etapa regular, por lo que se llevó el Botín de Oro, y ya suma seis en Playoffs (le hizo cinco en tres partidos a Nashville), para seguir estirando su estadística y su leyenda. A eso se le agrega que Leo llegó a 896 goles en su máxima carrera respondiendo a un Cristiano Ronaldo que previamente se lució en Arabia Saudita con un golazo de chilena siendo su tanto 954 en la lucha por ser el máximo goleador en la historia del fútbol.

Como consecuencia, la diferencia entre CR7 y Messi es de 58 dianas.



ASISTENCIA DE LIONEL

El Cincinnati no pudo pulir sus carencias al descanso, abriendo un segundo tiempo sin rumbo, con un Evander desaparecido y jugando con una marcha menos que el Inter Miami, que no tardó en ampliar su ventaja. Corría el minuto 57, en una jugada iniciada por Tadeo Allende por la banda derecha para Messi, que habilitó a Silvetti. El joven atacante definió de primeras, cruzando el balón fuera del alcance de Celentano. El Cincinnati no se había recuperado del golpe cuando, a los cinco minutos y prácticamente defendiendo en su propia área, Messi robó un balón a Evander y galopó, asistiendo al espacio a Allende, que se quedó solo frente al guardameta y lo superó sin dificultades.