Messi se luce con doblete y lidera el Botín de Oro en la MLS

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi no tiene caducidad. El astro argentino se lució la noche de este sábado al darle una importante victoria a su equipo Inter Miami en nueva jornada de la MLS de los Estados Unidos. El campeón del mundo con Argentina en Qatar se destapó con dos goles en el triunfo de 3-1 que le recetó el equipo de La Florida al DC United en juego realizado en el Chase Stadium​ de Fort Lauderdarle, Estados Unidos.

Con su doblete, Leo Messi se convierte en el máximo goleador de la temporada de la MLS al sumar 22 goles superando al atacante Sam Surridge del Nashville que tiene 21 tantos. De esta manera, "La Pulga" en estos momentos se quedaría con el galardón del Botín de Oro, premio que se lo lleva el jugador que más goles marque al final de la campaña en la primera división del fútbol de Estados Unidos. El primero de los goles de Lionel llegó a los 66 minutos cuando el juego estaba empatado a un gol, el sudamericano recibió un pase de Jordi Alba y dentro del área sacó un zurdazo que se incrustó al ángulo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

La segunda diana del exjugador del PSG y Barcelona se dio en el 85 y fue una obra de arte ya que el argentino se quitó la marca de un adversario y desde fuera del área la clavó al fondo de las redes, el portero de la visita se estiró, pero su lanzada sirvió solamente para adornar el tanto. Cabe resaltar que Leo en el primer gol de su club dio la asistencia para Tadeo Allende e inclusive tuvo el lindo y sorpresivo gesto de cederle penal Mateo Silvetti, pero el remate dio en el palo y eso le negó el festejo al joven argentino proveniente de Newell’s.



Con este triunfo, Inter Miami se ubica en el quinto lugar de la Conferencia Este con 52 puntos, a 8 del líder Philadelphia Union, pero con tres partidos menos que el puntero. Volverá a jugar este miércoles contra New York City como visitante.

PELEA CON CRISTIANO RONALDO

Con su doblete, Messi llegó a la cifra total de 882 goles en la carrera por ser el máximo goleador de la historia del fútbol mundial. Es Cristiano Ronaldo el que está a la cabeza de esta marca con sus 945 goles convertidos en 1,287 partidos disputados y ya convertido en el máximo anotador en la historia del fútbol, pero con la meta clara de llegar a las 1,000 anotaciones antes de terminar su carrera.