Xabi rompe el silencio sobre los enfados de Vinícius y Mastantuono

Madrid, España.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, elogió el rendimiento del brasileño Vinícius en el partido contra el Espanyol y lamentó el disparo a un poste que le alejó del gol, y reconoció su enfado, como el del argentino Franco Mastantuono, cuando fue sustituido.

"A Vini hoy le ha faltado el gol. En el momento que mejor estaba podía haber esperado un poquito para cambiarle más tarde, Franco también quería seguir jugando, pero creía que meter gente por fuera de refresco era lo bueno.

El partido era de coger el control y necesitábamos gente de refresco. Le ha faltado el gol, ha tenido un palo y ha sido una pena", dijo Xabi en rueda de prensa sobre Vinícius.