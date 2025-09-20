  1. Inicio
Mbappé está enrachado y domina el Pichichi: tabla de goleadores Liga Española

El delantero francés sigue en modo goleador y brindó un nuevo triunfo al Real Madrid con otro golazo.

Mbappé está enrachado y domina el Pichichi: tabla de goleadores Liga Española

Kylian Mbappé se escapa en el Pichichi de la tabla goleadores de la Liga Española por delante de Raphinha.

Kylian Mbappé está 'adicto' al gol con el Real Madrid en este arranque de temporada. El delantero francés volvió a ser figura con un golazo en un nuevo triunfo de los merengues en la Liga Española y se escapa en el Pichichi de la tabla de goleadores.

Mbappé fue autor del segundo gol del partido que el Real Madrid le ganó 2-0 al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga 2025-2026, es la quinta victoria consecutiva para los de Xabi Alonso que lideran la tabla de posiciones con pleno de 15 puntos.

Tabla de posiciones Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Espanyol: Barcelona sufre

Ese liderato es gracias al buen momento goleador de Mbappé, que se estrenó en la UEFA Champions League con un doblete frente al Olympique de Marsella para debutar con el pie derecho en la máxima competición de clubes del mundo.

El atacante francés liquidó el juego contra los pericos en el inicio del segundo tiempo tras el golazo de Éder Militao. Asistido por el brasileño Vinicius, el '10' mandó su disparo desde la frontal al fondo de la red para poner el 2-0 y encarrilar la victoria madridista.

Así, Kylian Mbappé llegó a cinco goles en cinco partidos de la Liga Española, liderando el Pichichi y demostrando que va en serio por una nueva Bota de Oro. El francés ya suma siete tantos en seis juegos disputados entre todas las competiciones.

Mbappé le saca dos goles de ventaja al brasileño Raphinha, del FC Barcelona. Otros delanteros tienen tres goles como Vedat Muriqi (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Iván Romero (Levante), Etta Eyong (Levante), Pere Milla (Espanyol) o el canadiense Tajon Buchanan (Villarreal).

Raphinha puede acortar distancias o empatar con Mbappé el domingo cuando el Barça se enfrente al Getafe para cerrar la quinta jornada de la Liga Española.

Más abajo, jugadores azulgranas como Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Fermín López y Ferran Torres tienen dos goles cada uno, igual que los madridistas Arda Güler y Vinicius.

TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA ESPAÑOLA:

