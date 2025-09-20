Mbappé está enrachado y domina el Pichichi: tabla de goleadores Liga Española

Kylian Mbappé está 'adicto' al gol con el Real Madrid en este arranque de temporada. El delantero francés volvió a ser figura con un golazo en un nuevo triunfo de los merengues en la Liga Española y se escapa en el Pichichi de la tabla de goleadores. Mbappé fue autor del segundo gol del partido que el Real Madrid le ganó 2-0 al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga 2025-2026, es la quinta victoria consecutiva para los de Xabi Alonso que lideran la tabla de posiciones con pleno de 15 puntos.

Ese liderato es gracias al buen momento goleador de Mbappé, que se estrenó en la UEFA Champions League con un doblete frente al Olympique de Marsella para debutar con el pie derecho en la máxima competición de clubes del mundo. El atacante francés liquidó el juego contra los pericos en el inicio del segundo tiempo tras el golazo de Éder Militao. Asistido por el brasileño Vinicius, el '10' mandó su disparo desde la frontal al fondo de la red para poner el 2-0 y encarrilar la victoria madridista.

¿Lo querían en modo galáctico destructor? Bueno, pues acá lo tienen. Kylian Mbappé registra ¡¡7 GOLES Y 1 ASISTENCIA!! en 6 partidos disputados en la presente temporada con el Real Madrid. Nadie puede frenar al francés. Nadie puede contener al nuevo 10 del Real Madrid.... pic.twitter.com/hAGrR0OUAP — Invictos (@InvictosSomos) September 20, 2025

Así, Kylian Mbappé llegó a cinco goles en cinco partidos de la Liga Española, liderando el Pichichi y demostrando que va en serio por una nueva Bota de Oro. El francés ya suma siete tantos en seis juegos disputados entre todas las competiciones. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Mbappé le saca dos goles de ventaja al brasileño Raphinha, del FC Barcelona. Otros delanteros tienen tres goles como Vedat Muriqi (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Iván Romero (Levante), Etta Eyong (Levante), Pere Milla (Espanyol) o el canadiense Tajon Buchanan (Villarreal). Raphinha puede acortar distancias o empatar con Mbappé el domingo cuando el Barça se enfrente al Getafe para cerrar la quinta jornada de la Liga Española. Más abajo, jugadores azulgranas como Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Fermín López y Ferran Torres tienen dos goles cada uno, igual que los madridistas Arda Güler y Vinicius.