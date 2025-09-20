Tabla de posiciones Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Espanyol: Barcelona sufre

Madrid, España.

Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Española 2025-2026 con pleno de victorias tras derrotar por 2-0 al Espanyol, en la quinta jornada en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo merengue tenía una dura prueba contra un rival que llegaba invicto a la capital madrileña y con ganas de dar la sorpresa, pero el Real Madrid solventó el encuentro con dos golazos, uno en cada tiempo.

Éder Militao abrió el marcador en la primera parte con un tremendo disparo y Kylian Mbappé, con otro zapatazo, certificó el quinto triunfo consecutivo del Real Madrid en el campeonato español para seguir en el liderato de la clasificación con 15 puntos.

Los de Xabi Alonso le sacan cinco punto de ventaja a su archirrival, el FC Barcelona y al mismo Espanyol, tercero. Seis más que el Betis, Getafe y Athletic Club de Bilbao.

El Barça de Hansi Flick puede acortar distancias este domingo cuando reciba al Getafe en el Estadio Johan Cruyff. El partido comienza a la 1.00 PM, hora de Honduras.

En el otro partido del día sábado, el Levante goleó por 0-4 al Girona para lograr su primer triunfo de la temporada en LaLiga. El hondureño Kervin Arriaga entró de cambio en la segunda parte.

Con este resultado, el Levante sube al decimo segundo puesto de la tabla de posiciones con 4 unidades tras registrar su primera victoria, un empate y tres derrotas. Girona, por su parte, queda hundido en el sótano con apenas un punto.