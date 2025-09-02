Boda de Cristiano Ronaldo: Curiosa fecha lugar e invitados, ¿Messi estará?

"He estado hablando con una persona del entorno de Georgina, porque se está barajando cuándo será la boda. Al parecer no está la fecha cerrada, Cristiano ha jugado mucho al despiste con esto. Pero me dicen, que es muy probable, que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol, que quiere jugar Cristiano Ronaldo, con 41 años, y despedirse del mundo del futbol por todo lo alto", indicó el periodista Alberto Guzmán.