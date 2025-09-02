Boda de Cristiano Ronaldo: Curiosa fecha lugar e invitados, ¿Messi estará?

Surge sorpresiva información sobre la boda entre el astro portugués Cristiano Ronaldo y la modelo española Georgina Rodríguez. Messi podría ser protagonista en la ceremonia.
Cristiano Ronaldo finalmente se atrevió a pedirle matrimonio a la bella Georgina después de nueve años de relación .
Georgina Rodríguez anunció que se casará con Cristiano Ronaldo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", señaló la pareja del astro luso.
Tras el anuncio del compromiso que le ha dado la vuelta al mundo, salió a la luz la fecha y lugar de la boda.
Juntos desde 2016, la modelo e 'influencer' española y el futbolista portugués han formado una familia numerosa y se han mantenido como una de las parejas más reconocidas del panorama internacional.
Durante estos años, la vida personal de Georgina Rodríguez ha sido objeto de constante atención mediática, en parte por su estilo de vida lujoso y por los rumores sobre supuestas tensiones familiares.
Sin embargo, la pareja ha preferido mantenerse al margen de las polémicas, centrados en su día a día y en su entorno más cercano.
Georgina Rodríguez no solamente recibió de regalo un anillo por la boda, también recibió un espectacular auto.
"Puedo contar en exclusiva que no ha sido el único regalo que le ha hecho a Georgina -el anillo-, sino que le ha regalado también un Porsche, dos relojes, valorados en más de 50 mil euros y ropa de dos diseñadores muy conocidos por más de 30 mil euros", señaló el periodista Alberto Guzmán.
Prensa internacional que el entorno de Cristiano Ronaldo ya se encuentra contemplando la ubicación de la boda, los trajes que usarán en la ceremonia y coordinar la seguridad VIP suya y de los invitados.
"He estado hablando con una persona del entorno de Georgina, porque se está barajando cuándo será la boda. Al parecer no está la fecha cerrada", agregó el comunicador.
Cristiano Ronaldo medita casarse con Georgina Rodríguez para sorpresas de muchos hasta después del Mundial del 2026.
"He estado hablando con una persona del entorno de Georgina, porque se está barajando cuándo será la boda. Al parecer no está la fecha cerrada, Cristiano ha jugado mucho al despiste con esto. Pero me dicen, que es muy probable, que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol, que quiere jugar Cristiano Ronaldo, con 41 años, y despedirse del mundo del futbol por todo lo alto", indicó el periodista Alberto Guzmán.
Prensa internacional informa que la boda entre Georgina y Cristiano se estaría realizando en Portugal.
"Creo que todo parece indicar que la boda puede celebrarse en Portugal. Así que tendremos que esperar mínimo un año para escuchar las campanas de boda", remarca la prensa internacional.
Por otra parte, prensa internacional informa de que Messi y Antonela serían unos de los invitados de lujo en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina.
Ser uno de los futbolistas más reconocidos de la historia solo confirma que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contará con invitados de lujo, entre los que destaca el que ha sido su máxima competencia durante más de 20 años en el fútbol: Lionel Messi.
La relación de Cristiano y Georgina comenzó en 2016 cuando ambos se conocieron en una tienda Gucci. La hispano-argentina trabajaba en la tienda y de hecho el encuentro fue relatado en su reality que está en Netflix.