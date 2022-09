Messi habló de la marca personal que le hizo Héctor Castellanos: “Apenas empezó y se vino al lado mío”

Todas las miradas estaban sobre Lionel Messi en Miami. Era la mayor la atracción del partido amistoso Argentina-Honduras y no decepcionó pese a la marca personal que recibió por parte de Héctor ‘La Perrita’ Castellanos.

En el juego, Messi tuvo un marcaje personal. El seleccionador de la Bicolor, Diego Vázquez, mandó a ‘La Perrita’ Castellanos para que le respirara de cerca al astro argentino, pero el plan no salió como esperaban, fracasó y Leo hizo de las suyas.

“Me tocó hacer un partido diferente porque tenía una marca personal y por ahí no entraba tanto en juego y decidí quedarme un poquito más arriba y no participar tanto en el juego sino en la fase definitoria y bueno me queda esa, iba a seguir y después vi que estaba adelantando (’Buba’ López) y probé”, mencionó Leo sobre su golazo.

¿Leo, cuándo te diste cuenta de la marca personal?, le preguntaron a Messi después del partido. “Apenas empezó y se vino al lado mío. También el técnico (Scaloni) me había avisado que podía pasar por cómo habían ellos preparado el partido porque decían que iban a ser una cosa diferente, el entrenador de ellos había declarado algo así, estaba avisado que existía la posibilidad”, contestó el ’10’ rosarino.