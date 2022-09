Héctor Castellanos revela cómo hizo para quedarse con la camisa de Messi y lo que le dijo el crack en el Argentina-Honduras

¿Qué te dijo durante el partido?

“Te seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranquilo: ‘¿verdad que me vas a seguir todo el partido?’. Yo le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’; Leo se sonrío. No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado (risas), pero no me dijo ninguna grosería”.

¿Cómo fue su experencia marcándolo?

“Con él era un duelo mental, no físico. A veces él se quedaba en posición offside y me hacía trabajar doble porque debía estar pendiente de achicarlo con la línea de los centrales.

Sobre el resultado creo que quizás no se esperaba, no era el resultado que tocaba, Honduras quería ganar, pero hay que ser conscientes que estábamos ante una de las candidatas a ganar el Mundial”.