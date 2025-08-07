Messi ante duro rival: definidos los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup

Miami, Estados Unidos.

Este jueves 7 de agosto concluyó la primera ronda de la fase de grupos de la Leagues Cup de Concacaf. Ahora los mejores cuatro clubes de la MLS y Liga MX se cruzarán en la fase de los mejores ocho del torneo internacional

Es de recordar que solamente cuatro equipo de cada liga (MLS y Liga MX) clasificaron a los cuartos de final del nuevo formato de la Leagues Cup de Concacaf.

El Inter Miami, equipo del argentino Lionel Messi, se enfrenta a un duro rival. Tigres de Nuevo León es el complejo club al que "Las Garzas" se miden en la siguiente fase. Toluca, actual campeón de la Liga MX, va frente a Portland Timbers