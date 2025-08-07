  1. Inicio
Messi ante duro rival: definidos los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup

El Inter Miami de Messi conoció a su duro rival en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Se conocieron a los ocho mejores equipos de la Leagues Cup 2025 de la Concacaf.
Miami, Estados Unidos.

Este jueves 7 de agosto concluyó la primera ronda de la fase de grupos de la Leagues Cup de Concacaf. Ahora los mejores cuatro clubes de la MLS y Liga MX se cruzarán en la fase de los mejores ocho del torneo internacional

Es de recordar que solamente cuatro equipo de cada liga (MLS y Liga MX) clasificaron a los cuartos de final del nuevo formato de la Leagues Cup de Concacaf.

El Inter Miami, equipo del argentino Lionel Messi, se enfrenta a un duro rival. Tigres de Nuevo León es el complejo club al que "Las Garzas" se miden en la siguiente fase. Toluca, actual campeón de la Liga MX, va frente a Portland Timbers

Clubes de la Liga MX como Mazatlán, Pumas, Atlético de San Luis, América, Necaxa, Tijuana, Monterrey, Chivas, Cruz Azul, León, Santos, Querétaro, Atlas quedaron eliminados.

En la MLS, los eliminados son Real Salt Lake, LAFC, Minnesota United, Atlanta United, San Diego FC, Colorado Rapids, NY City FC, CF Montreal, Charlotte FC, Houston Dynamo.

Mientras lo clubes que sellaron el boleto a segunda ronda fueron Toluca (Liga MX), Tigres (Liga MX), Pachuca (Liga MX), Puebla (Liga MX), Portland Timbers (MLS), Inter Miami (MLS), Orlando City (MLS) y Seattle Sounders (MLS).

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Toluca vs Galaxy

Inter Miami vs Tigres

Pachuca vs Orlando City

Seattle Sounders vs Puebla

Los partidos de cuartos de final se celebrarán los días 19 y 20 de agosto, mientras que las semifinales se realizarán los días 26 y 27 del mismo mes. Finalmente, el juego por el tercer lugar y la gran final se desarrollarán el día 31 de agosto.

TABLAS DE LIGA MX Y MLS

-- LIGA MX --

1- Toluca: 8 puntos

2- Pachuca: 7 puntos

3- Tigres: 6 puntos

4- Puebla: 6 puntos

-- MLS --

1- Seattle Sounders: 9 puntos

2- Inter Miami: 8 puntos

3- Orlando City: 7 puntos

4- Galaxy: 7 puntos

