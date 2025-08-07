  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid

Con sorpresas y ausencias: conoce la lista de todos los nominados al Balón de Oro 2025.

Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
1 de 39

Estos fueron todos los nominados al Balón de Oro: con sorpresas y duro golpe al Real Madrid.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
2 de 39

Una de las sorpresas. El argentino Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra)
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
3 de 39

Otro de los nominados es el argentino Lautaro Martínez (Inter Milán - Italia)
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
4 de 39

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia) -- El italiano sorprende al ser el único portero nominado al Balón de Oro 2025.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
5 de 39

Uno de los pocos jugadores de la "Casa Blanca": Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra).
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
6 de 39

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia) -- fue uno de los juveniles con una tremenda temporada y se mete en la lista de nominados.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
7 de 39

Otro de los nominados fue Denzel Dumfries (Inter Milán - Países Bajos)
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
8 de 39

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Alemania) -- fue uno de los mejores goleadores en Champions League y en el Mundial de Clubes tambien se hizo presente.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
9 de 39

Uno de los favoritos tras una gran temporada. Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
10 de 39

Aunque no fue su mejor temporada, Erling Haaland (Manchester City - Inglaterra) fue nominado al Balón de Oro 2025.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
11 de 39

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal) -- El atacante sueco fue uno de los mejores goleadores en Europa en la temporada pasada y su nombre fue incluido.

Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
12 de 39

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Francia) -- El marroquí fue campeón de Champions League, Ligue 1, Copa y subcampeón del Mundial de Clubes 2025.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
13 de 39

Harry Kane (Bayern Münich - Alemania) -- firmó una gran temporada con el Bayern y no podía faltar en la lista.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
14 de 39

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Francia) -- El georgiano fue una de las figuras que resaltó tras su llegada al conjunto parisino y logró conquistar la Champions.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
15 de 39

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Espana) -- El polaco estuvo en la pelea por el "Pichichi" en LaLiga y fue determinante con sus goles en la pasada temporada.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
16 de 39

Scott McTominay (Napoli - Italia) -- El escocés es otra de las sorpresas en la lista de nominados.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
17 de 39

Kylian Mbappé (Real Madrid - España): El francés ganó la Bota de Oro 2025 y el "Pichichi" de LaLiga en su primer temporada con el club blanco.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
18 de 39

Nuno Mendes (París Saint Germain - Francia) -- El portugués brilló en el equipo de Luis Enrique y su selección en la UEFA Leagues Cup.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
19 de 39

Joao Neves (París Saint Germain - Francia) -- El portugués otro de los jugadores parisinos que tuvo una brillante temporada tanto en el club como en la Selección.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
20 de 39

Pedri (FC Barcelona - España) -- El juvenil fue uno de los jugadores claves para Hansi Flick y liderando desde el mediocampo al equipo.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
21 de 39

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra) -- ha demostrado su calidad y lideró la sorpresiva goleada al PSG para conocarse campeón del Mundial de Clubes. Anteriormente, conquistó la Conference League con los Blues.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
22 de 39

Michael Olisé (Bayern Múnich - Alemania) -- El francés es otra de las sorpresas en la lista de nominados al galardón.

Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
23 de 39

Raphinha (FC Barcelona - España) -- El extremo de Brasil lideró al equipo azulgrana en toda la temporada y se coloca como otro de los favoritos.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
24 de 39

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra) -- Recordado por los aficionados del Real Madrid con los dos golazos de tiro libre en la Champions League.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
25 de 39

Fabián Ruiz (París Saint Germain - Italia) -- Otro de los futbolistas de los parisinos en la lista de nominados.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
26 de 39

Virgil Van Dijk (Liverpool - Inglaterra) -- El defensor comandó en la zona baja de los Reds. Fueron campeones de la Premier League.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
27 de 39

Vinicius Jr. (Real Madrid - España) -- El brasileño, aunque no tuvo su mejor temporada, otra vez aparece en la lista de nominados tras perder el año pasado el galardón con Rodri.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
28 de 39

Mohamed Salah (Liverpool - Inglaterra) -- El de Egipto hizo una extraordinaria temporada con los Reds liderando en el ataque para su equipo.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
29 de 39

Vitinha (París Saint Germain - Francia) -- El portugués fue campeón de la Champions League, Ligue 1, Copa y subcampeón de Mundial de Clubes. Se coronó con Portugal en la UEFA Leagues Cup.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
30 de 39

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool) -- El alemán es uno de los juveniles que ha sido figura con el equipo que dirgió Xabi Alonso y fue fichado para la siguiente temporada con los Reds.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
31 de 39

Lamine Yamal (FC Barcelona - España) -- Con una espectacular temporada con los azulgranas, a sus 18 años se metió en la lista de nominados al Balón de Oro 2025.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
32 de 39

Rodrigo Hernández, el último ganador del Balón de Oro, no aparece entre candidatos debido a que en la temporada pasada sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de los terrenos de juego. De esta forma, el volante español del Manchester City no podrá revalidar su premio.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
33 de 39

Estos fueron todos los nominados al Balón de Oro 2025.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
34 de 39

Solo tres jugadores del Real Madrid aparecen en la lista: Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham. Por parte del FC Barcelona se encuentran Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Pedri.
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
35 de 39

Nominados a mejor entrenador: Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
36 de 39

Nominados al Trofeo Yashine: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Courtois (Real Madrid, España), Donnarumma (París Saint Germain, Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid, España), David Raya (Arsenal, Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan, Italia).
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
37 de 39

Trofeo Kopa: Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Esteveao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
38 de 39

Real Madrid queda fuera y una sorpresa. Nominados a mejor equipo del año: FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).
Balón de Oro tendrá nuevo ganador: sorpresivos nominados y duro golpe al Real Madrid
39 de 39

Las nominadas al Balón de Oro 2025 Femenino.
Cargar más fotos