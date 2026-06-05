¿Y Messi? Argentina llegó a Texas: blindados previo al amistoso ante Honduras

Houston, Estados Unidos.

La vigente campeona del mundo, Argentina, arribó este viernes a College Station, Texas, donde este sábado disputará su primer amistoso de preparación en la recta final rumbo a la Copa Mundial de 2026 frente a Honduras.

La delegación albiceleste llegó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio de una intensa lluvia, instalándose en la ciudad que albergará el encuentro programado en el imponente Kyle Field.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene prevista su última sesión de entrenamiento antes del compromiso, donde el seleccionador definirá los detalles finales de la alineación que enfrentará a la Bicolor.