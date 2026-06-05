Oficial: Olimpia enfrentará a equipo de la MLS en partido amistoso en EUA

Los ' Melenudos ' ya habían anunciado el juego contra el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos para el 11 de julio en el Shell Energy Stadium.

El torneo Clausura no fue el mejor para los de Eduardo Espinel, por lo que han empezado a mover sus piezas para tener una mejor pretemporada de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El Olimpia no pierde tiempo y pese a que el torneo acaba de terminar y falta mucho para el otro, han anunciado un nuevo partido de preparación que se realizará en suelo estadounidense.

Ahora el Olimpia ha comunicado que tendrá otro fogueo contra otro club de la MLS, ese es el FC Cincinnati, mismo que será el 15 de julio en el Mercy Health Training Center en Milford, Ohio.

Por lo que los 'Melenudos' tendrá dos grandes partidos de preparación al enfrentar a equipos de la MLS, cambiando a lo que ha pasado en otras pretemporadas que viaja a EEUU a medirse ante los mismos de la Liga Nacional, Guatemala o El Salvador.

Comunicado del Olimpia:

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general el calendario de actividades correspondiente a la pretemporada de cara al inicio de la temporada 2026-2027, en la que nuestra institución competirá en la Liga Hondubet y en la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf.

Los trabajos de preparación comenzarán el 22 de junio en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, donde el plantel realizará las evaluaciones médicas y físicas, así como las primeras sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el profesor Eduardo Espinel.

Como parte de la planificación deportiva, el equipo realizará una gira por los Estados Unidos que incluirá dos partidos de preparación internacional:

* 11 de julio – Olimpia vs. Houston Dynamo – Shell Energy Stadium, Houston, Texas – 6:00 PM.Partido correspondiente al evento Soccer Celebration organizado por Houston Dynamo.

* 15 de julio – Olimpia vs. FC Cincinnati – Mercy Health Training Center, Milford, Ohio.Partido de carácter privado y sin acceso al público.