Mercado: Hondureño Isaac Ruiz llega al Atlético de Madrid

Madrid, España.

El talento de raíces hondureñas continúa ganando protagonismo en el fútbol español. Isaac Ruiz, delantero de apenas 14 años de edad, se convirtió oficialmente en nuevo jugador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, luego de cerrar una destacada etapa formativa con el Girona FC. El joven atacante, nacido en 2012 y de madre hondureña, llega al conjunto colchonero después de sobresalir durante dos temporadas en la cantera del Girona. En ese período disputó 48 partidos y marcó 44 goles, cifras que reflejan su capacidad frente al arco y que despertaron el interés de una de las estructuras formativas más reconocidas de Europa.

Ruiz tuvo un rendimiento sobresaliente en las categorías Infantil S13 e Infantil S14. Durante su primera temporada anotó 24 goles y conquistó el campeonato de liga. En la campaña 2025/26 volvió a celebrar el título y terminó con 20 anotaciones, consolidándose como uno de los principales goleadores del fútbol base del conjunto catalán. El delantero había llegado al Girona en 2024, procedente del Can Rull, y rápidamente comenzó a demostrar sus condiciones como atacante. En ambas temporadas terminó levantando el título de liga, superando en la clasificación a canteras de clubes de gran tradición como el FC Barcelona y el Espanyol. Su evolución también le permitió recibir una convocatoria con la Selección Sub-14 de Cataluña, una nueva muestra del crecimiento que estaba experimentando durante su proceso de formación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse