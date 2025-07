Rechaza al Real Madrid y ficha por el Arsenal: "Es una decisión personal"

Londres, Inglaterra.

"Desde el momento en el que pones el pie en el Arsenal te das cuenta de su magnitud. He recibido un trato increíble. No tuve ninguna duda en decir que sí”, explicó el jugador, todavía asimilando el salto a la Premier League.

El salto al Arsenal no ha sido una decisión sencilla, como él mismo explicó. Tenía diferentes opciones, como el interés del Real Madrid.

“No ha sido un cambio fácil. Todo el mundo sabe lo que me ha dado la Real. Cuando di el paso, me fijé en el Arsenal porque encajo bien con el estilo. Es un equipo joven, con pasión y ambición. Lo hablé con mi familia, son los que están en estos momentos. Mis padres me han ayudado mucho. Lo he hablado mucho con ellos, pero es una decisión personal”, confesó.