Sorpresa en el mercado: Marcelo Santos y "Zapatilla" Mejía ya tienen nuevo club

Tegucigalpa, Honduras.

Los Lobos de la UPNFM están muy cerca de concretar dos incorporaciones de peso para afrontar el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía, ambos con reciente paso por el FC Motagua, tienen un acuerdo verbal con la institución universitaria y todo apunta a que defenderán los colores del conjunto felino en la próxima campaña.

Diario La Prensa conoció que las negociaciones entre las partes llegaron a buen puerto y únicamente restan detalles para oficializar la incorporación de los dos futbolistas. Tanto Santos como Mejía quedaron como agentes libres luego de no entrar en los planos del Motagua, que decidieron no renovar sus respectivos contratos.

De acuerdo con la información obtenida por Diario La prensa, ambos jugadores tienen previsto presentarse el próximo lunes 29 de junio al inicio de la pretemporada del club felino, donde serán recibidos por el cuerpo técnico y comenzarán los trabajos de preparación para el Apertura.