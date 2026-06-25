  1. Inicio
  2. · Deportes

Marathón anuncia sorpresiva salida de cara a la próxima temporada

El lateral derecho estuvo seis meses con el club, donde jugó la pasada final del Clausura.

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 12:12 -
  • Heber Betancourt
Marathón anuncia sorpresiva salida de cara a la próxima temporada

El Marathón ya inició su pretemporada y viajará a Estados Unidos para jugar dos amistosos.

San Pedro Sula.

El Club Deportivo Marathón confirmó este jueves la rescisión de contrato del defensor Maylor Núñez, convirtiéndose en una nueva salida dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la institución de cara al próximo torneo Apertura y la Liga de Concacaf.

Espinel confirma lesión de jugador en Olimpia y manda mensaje a la Selección

A través de un comunicado oficial, la directiva verdolaga informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para finalizar la relación contractual en términos favorables, agradeciendo al futbolista por su profesionalismo, entrega y disciplina durante su etapa defendiendo los colores del club.

La salida de Maylor se suma a otros movimientos importantes en el plantel. Días atrás, Samuel Elvir también dejó de formar parte de la institución, mientras que el experimentado delantero Rubilio Castillo finalizó contrato, sin embargo, todavía no se descarta su renovación.

Luis Cruz estalla tras quedar fuera de la Liga Nacional: “Me mintieron”

Sin embargo, el mercado de salidas en el conjunto sampedrano todavía no está cerrado. Las situaciones de Brayan Moya y André Orellana continúan sin definirse y siguen siendo temas pendientes dentro del club.

Marathón continúa trabajando en la conformación de su nueva plantilla, buscando reforzarse y tomar decisiones clave para afrontar los retos de la próxima temporada, en la que intentará volver a ser protagonista tanto en el torneo local como en su regreso a la Liga de Concacaf.

Pero el club también ha anunciado nuevas incorporaciones, ayer el colombiano Yairo Moreno fue oficializado como nuevo refuerzo del verde, uniéndose a las altas de Jonathan Paz, Nayrobi Vargas, Alberth Elis, Yeison Mejía y Nathanael Martínez.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias