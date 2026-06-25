Luis Cruz estalla tras quedar fuera de la Liga Nacional: “Me mintieron”

La Ceiba.

La reciente asamblea de la Liga Nacional dejó una de las decisiones más esperadas de cara al próximo torneo: la elección del club invitado que ocupará una plaza en la máxima categoría del fútbol hondureño, donde en el torneo Apertura se jugará con 12 equipos. Entre los aspirantes figuraba el Vida de La Ceiba, institución que buscaba regresar al circuito profesional, pero finalmente la votación favoreció al Independiente de Siguatepeque 10 votos a favor. La elección del Independiente de Siguatepeque como nuevo invitado de la Liga Nacional provocó la molestia del presidente del Vida, Luis Cruz, quien lanzó fuertes acusaciones contra dirigentes del fútbol hondureño y aseguró contar con pruebas de supuestos actos de corrupción.

Durante una intervención Pública, Cruz recordó que su institución ha enfrentado situaciones adversas en el pasado y sostuvo que incluso un fallo favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no fue respetado por las autoridades correspondientes. "En el pasado fuimos afectados, nos hicieron muchas cosas en contra. Ganamos un laudo del TAS que no se respetó por la federación", manifestó el dirigente. El titular del conjunto cocotero también reveló que decidió no continuar con acciones legales luego de recibir garantías de que el Vida sería tomado en cuenta para futuras invitaciones a la máxima categoría.

"Me mintieron en la cara, me dijeron: estate tranquilo que va a ser el próximo año el próximo invitado. Paré el tema de la demanda", afirmó. Asimismo, rechazó los argumentos que, según él, se utilizaron para descartar la candidatura del club ceibeño, especialmente aquellos relacionados con la presentación de su proyecto. "Han dicho a la gente que no presentamos un proyecto sólido", señaló, agregando que únicamente rendirá cuentas ante organismos internacionales y autoridades de su país.