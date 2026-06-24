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Said Martínez, designado para otro partido de estrella del Mundial tras polémica con Bellingham

El árbitro hondureño volverá a la acción y estará contra otra gran estrella del Mundial 2026.

Said Martínez, designado para otro partido de estrella del Mundial tras polémica con Bellingham

Said Martínez fue criticado por no expulsar a Jude Bellingham en el juego Inglaterra vs Ghana del Mundial 2026.

 FOTO: Cortesía FFH
Estados Unidos.

La actividad en el Mundial United 2026 continúa su participación con mayor intensidad tras la seguidilla de partidos en la recta final de la fase de grupos.

El árbitro hondureño Said Martínez recibe una nueva designación de parte de las autoridades de la FIFA luego de su participación en el partido Inglaterra vs Ghana, en el que el catracho protagonizó una polémica al no expulsar a Jude Bellingham después de que el inglés se tapara la boca, una acción que debió ser tarjeta roja por la nueva regla del fútbol que sí fue aplicada contra el paraguayo Miguel Almirón.

Said Martínez desata debate mundial tras polémica decisión con Bellingham

El silbante catracho ha sido designado como uno de los integrantes para el duelo entre Portugal y Colombia, un partido que definirá el liderato del Grupo K de la Copa del Mundo, donde los cafeteros está en cima.

Las autoridades de la FIFA ya han dado a conocer los árbitros que dirigirán el duelo de la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Colombia de Luis Diaz, uno de los duelo con mayor venta de boletos en la copa.

Said Martínez está teniendo una gran participación en el arbitraje del Mundial 2026.

Said Martínez está teniendo una gran participación en el arbitraje del Mundial 2026.

La responsabilidad ha recaído que el árbitro central será el australiano Alireza Faghani y los asistentes George Lakrindis y Andrew Lindsay.

A diferencia de los otros dos compromisos, el hondureño Héctor Said Martínez Sorto fue nombrado como cuatro árbitro y Walter Enrique López Ramos como asistente reserva.

SAID MARTÍNEZ NUEVAMENTE ANTE CRISTIANO RONALDO

Cabe recordar que el árbitro hondureño Said Martínez volverá a estar frente a frente con Cristiano Ronaldo, la gran estrella y capitán de la Selección de Portugal.

Saíd Martínez le pitó a Cristiano Ronaldo en un partido de la Liga árabe.

Saíd Martínez le pitó a Cristiano Ronaldo en un partido de la Liga árabe.

El silbante catracho le dirigió a la estrella portuguesa en un partido de Liga de Arabia Saudita y ahora estará de cuarto oficial en este duelo entre Portugal y Colombia.

Pese a que las posibilidades son mínimas, Said Martínez se mantiene en espera de una hipotética lesión del árbitro central y así dirigir ese compromiso.

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Redacción La Prensa
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